Adolescentes são apreendidos em Salvador com material de abuso sexual infantil

Siga o A TARDE no Google

Dois adolescentes foram apreendidos nesta terça-feira, 28, em Salvador, durante uma ação da Polícia Civil da Bahia que investiga crimes relacionados ao abuso sexual infantil.

A operação faz parte da quarta fase da Operação Nacional Proteção Integral, coordenada pela Polícia Federal em todo o país. Na capital baiana, as diligências foram conduzidas por equipes da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais estiveram na casa de um dos investigados, onde recolheram:

aparelhos eletrônicos;

encontraram conteúdos ligados à exploração sexual de crianças e adolescentes;

também foram identificados materiais que envolviam vítimas em situação de automutilação;

além de perfis digitais que, segundo as investigações, eram utilizados na prática dos atos.

Procedimentos legais

Após a apreensão, os adolescentes foram encaminhados para os procedimentos legais. O caso foi comunicado à 2ª Vara da Infância e Juventude de Salvador, e os jovens passaram por atendimento no Pronto Atendimento (PA), conforme previsto em lei.

A ação integra um esforço nacional de enfrentamento a crimes dessa natureza, tanto no ambiente virtual quanto fora dele. O objetivo é identificar os responsáveis, interromper a circulação desse tipo de conteúdo, proteger possíveis vítimas e reforçar a conscientização sobre a gravidade dessas práticas.