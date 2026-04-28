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OPERAÇÃO NACIONAL PROTEÇÃO INTEGRAL

Adolescentes são apreendidos em Salvador com material de abuso sexual infantil

Após a apreensão, os adolescentes foram encaminhados para os procedimentos legais

Leilane Teixeira
Por

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Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Dois adolescentes foram apreendidos nesta terça-feira, 28, em Salvador, durante uma ação da Polícia Civil da Bahia que investiga crimes relacionados ao abuso sexual infantil.

A operação faz parte da quarta fase da Operação Nacional Proteção Integral, coordenada pela Polícia Federal em todo o país. Na capital baiana, as diligências foram conduzidas por equipes da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

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Durante o cumprimento dos mandados, os policiais estiveram na casa de um dos investigados, onde recolheram:

  • aparelhos eletrônicos;
  • encontraram conteúdos ligados à exploração sexual de crianças e adolescentes;
  • também foram identificados materiais que envolviam vítimas em situação de automutilação;
  • além de perfis digitais que, segundo as investigações, eram utilizados na prática dos atos.

Procedimentos legais

Após a apreensão, os adolescentes foram encaminhados para os procedimentos legais. O caso foi comunicado à 2ª Vara da Infância e Juventude de Salvador, e os jovens passaram por atendimento no Pronto Atendimento (PA), conforme previsto em lei.

A ação integra um esforço nacional de enfrentamento a crimes dessa natureza, tanto no ambiente virtual quanto fora dele. O objetivo é identificar os responsáveis, interromper a circulação desse tipo de conteúdo, proteger possíveis vítimas e reforçar a conscientização sobre a gravidade dessas práticas.

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Tags:

abuso infantil Adolescente apreenddo crimes digitais

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