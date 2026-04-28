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POLÍCIA

Policial militar é preso suspeito de matar homem em Itapuã

No momento do crime ele não estava em atuação, mas a arma utilizada foi a da corporação

Gustavo Zambianco
Por

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Polícia Militar
Polícia Militar - Foto: Divulgação | PMBA

Um policial militar de 32 anos foi preso nesta terça-feira, 28, no bairro de Ponto Parada, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Ele é investigado por homicídio e apontado como suspeito de matar Tiago Lopes Moreira, atingido por disparos de arma de fogo no dia 9 de março, em Itapuã, em Salvador.

O suspeito foi identificado como Jackson Monteiro Barbosa, conhecido como "Baixinho", ele era policial militar lotado na 81ª Companhia Independente (CIPM), em Itinga.

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Ele atua como soldado e tem cerca de um ano e meio na corporação.

Jackson Monteiro Barbosa, policial militar preso
Jackson Monteiro Barbosa, policial militar preso | Foto: Reprodução

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Entenda a investigação

De acordo com a Polícia Civil da Bahia (PC-BA), a investigação foi feita com:

  • analisada imagens de câmeras de videomonitoramento da Secretaria da Segurança Pública (SSP);
  • testemunhas foram ouvidas e depoimentos colhidos;
  • dados foram cruzados com a Corregedoria da Polícia Militar.

O investigado se apresentou na sede do DHPP, onde um mandado de prisão temporária foi cumprido.

Ele permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário. As investigações seguem em curso, com diligências contínuas visando à completa elucidação dos fatos, bem como ao aprofundamento da análise técnica das provas já coletadas.

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Tags:

HOMICÍDIO Policial militar preso prisão

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