Salvador está prestes a ganhar um novo espaço de bem-estar para atividades ao ar livre. A Casa TotalPass chega à capital baiana neste sábado, 14, na região da nova Orla de Pituaçu, em parceria com a Orla Brasil, com atividades que contemplam todos os públicos.

O local contará com quatro quadras de areia e espaços para treinos funcionais, mobilidade, dança e zumba, além de clínicas de vôlei, beach tennis e futevôlei aos finais de semana. O espaço será aberto e contemplará também quem não possui o benefício.

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Os interessados devem realizar o agendamento das atividades pelo aplicativo da TotalPass, por meio de um cadastro gratuito. As modalidades disponíveis no dia ficarão listadas dentro da plataforma, que reúne milagres de serviços com planos pagos.

A iniciativa dá forma ao propósito da TotalPass de ampliar o acesso ao bem-estar ao aproximar a atividade física da rotina das cidades. A proposta é incentivar o movimento e criar oportunidades de encontro, fortalecendo vínculos e a saúde social como parte do cuidado com a qualidade de vida e a longevidade.

Outras cidades contempladas

Além de Salvador, o Rio de Janeiro também será contemplado com a Orla TotalPass. Serão inaugurados dez espaços de bem-estar nas praias da cidade, em parceria com a Orla Rio, concessionária responsável por administrar mais de 300 quiosques e 27 postos de salvamento do Leme à Prainha.

O crescimento foi válido após a estreia bem-sucedida em São Paulo com a chegada do projeto no Parque Villa-Lobos, que recebeu mais de 790 mil visitantes e registrou mais de 7 mil participações em aulas gratuitas em seus primeiros nove meses.

“Estamos crescendo em escala e ampliando as frentes de atuação da TotalPass. Nesse processo, queremos desenvolver formatos que acompanhem a expansão do negócio e ampliem o acesso ao bem-estar, inclusive para quem não possui o benefício”, afirma Felipe Calbucci, CEO LATAM da TotalPass.

A programação das aulas será divulgada nos canais da TotalPass, da Orla Rio e da Orla Brasil, incluindo seus perfis no Instagram: @totalpass, @orlario.oficial, @orla.pituacu, @casatotalpass e @orlabrasil.oficial.