Salvador registra oito ocorrências após chuvas desta sexta

Orla de Piatã em um dia de céu nublado (ilustração) - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou oito ocorrências na cidade até às 8h30 desta sexta-feira, 30, por conta das fortes chuvas que atingem a capital baiana. Os registros são de: ameaça de desabamento (1), ameaça de deslizamento (1), avaliação da área (4) e deslizamento de terra (4).

Ainda de acordo com o órgão, a localidade que contabilizou o maior volume de precipitação foi Barro Duro com 27mm, seguido de Caixa D’ Água (17,6mm) e Campinas de Brotas (17,4mm).

A previsão do tempo para hoje é de céu nublado com chuvas fracas a moderadas, acompanhadas por rajadas de vento. Para o sábado, 31, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia.