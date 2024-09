Chuvas fazem candidatos à prefeitura de Salvador mudarem roteiro

Prefeituráveis tiveram agendas canceladas nesta quinta, 29 - Foto: Olga Leira | AG. A TARDE

As chuvas registradas em Salvador nesta quinta-feira, 29, mudaram a rota do planejamento de campanha dos candidatos à prefeitura da capital. Com isso, as caminhadas nos bairros programadas para hoje foram canceladas.

O anúncio da suspensão foi feito pela equipe dos prefeituráveis Bruno Reis (União Brasil)e Geraldo Jr. (MDB). Candidato à reeleição, Reis havia agendado duas passeatas nos bairros de Massaranduba e Uruguai, ambos na Cidade Baixa, para esta tarde.

"Por causa do mau tempo, foi adiada a caminhada que aconteceria hoje às 16h30 no Uruguai e Massaranduba. Assim que possível, comunicaremos a nova data", comunicou a assessoria do gestor, em nota.

Já o emedebista programou o mesmo ato em São Caetano, também durante à tarde.

“Devido às fortes chuvas em Salvador, a Caminhada do 15 agendada para a tarde desta quinta-feira, 29, com saída do Largo da Geral , em Boa Vista de São Caetano, foi cancelada. Uma nova data será definida”, diz nota.

Ainda não há previsão para novas datas da ação, segundo a equipe de campanha dos postulantes.

Em contrapartida, os demais candidatos não tiveram o cronograma alterado devido ao mau tempo.