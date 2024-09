Em duas semanas de campanha, Bruno Reis já gastou mais de R$ 1,3 mi

Impulsionamento de conteúdo digital também esteve entre os gastos do prefeiturável - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

Em duas semanas de campanha, o candidato à reeleição para a prefeitura de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), já gastou R$ 1.317.899,09, em despesas destinadas ao pleito. O limite legal para os gastos dos candidatos no primeiro turno eleitoral, conforme determinou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é de R$ 21.719.094,76.

Parte dos recursos gastos pela equipe do prefeiturável é voltado para o tratamento da imagem dele para o público, com impulsionamento de conteúdo digital e produção de programas de rádio, televisão ou vídeo.

De acordo com a prestação de contas publicadas no DivulgaCand, até às 19h43 desta quarta-feira, 28, Reis também investiu em duas empresas de marketing, cada uma recebeu R$ 100.000,00.

O mesmo valor foi empregado para o impulsionamento de conteúdo digital pago à empresa Adyen Latin do Brasil Instituição de Pagamento, especializada no tema. O serviço possibilita que as publicações feitas nas redes sociais do candidato cheguem a um número maior de pessoas. A prática é autorizada pelo TSE.

Já para a produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, a campanha gastou R$ 484.280,00.

As despesas também custearam os serviços advocatícios e contábeis que somadas chegam a R$ 280 mil.

Os demais candidatos ainda não publicaram prestação de contas no DivulgaCand, plataforma da Justiça Eleitoral.

