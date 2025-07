Salvador sedia 3º Encontro Nacional de Auditoria Financeira

Evento acontece nos dias 7 e 8 de julho de 2025 - Foto: Divulgação

Nos dias 7 e 8 de julho de 2025, Salvador será palco do 3º Encontro Nacional de Auditoria Financeira dos Tribunais de Contas do Brasil (ENAF-TC), que acontecerá na sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA). Com inscrições presenciais já encerradas e 340 pessoas confirmadas, o evento segue com transmissão online, que já conta com 420 inscritos na modalidade telepresencial.

Promovido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) e pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA), o evento reunirá especialistas de todo o país para discutir o presente e o futuro da auditoria financeira no setor público.

O tema central desta edição, “O presente e o futuro da Auditoria Financeira nos Tribunais de Contas do Brasil”, será explorado por meio de painéis, debates e apresentações de cases de sucesso. A proposta é aprofundar a discussão sobre a institucionalização da Auditoria Financeira nos Tribunais de Contas, destacando técnicas aplicadas, tendências nacionais e internacionais, além das mudanças nos critérios de análise baseadas nas Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público (IPSAS), adaptadas no Brasil pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

A programação do ENAF-TC também pretende abordar aspectos processuais e o fortalecimento da atuação dos órgãos de controle externo na análise das contas públicas.

O evento conta com o patrocínio da Companhia de Gás da Bahia (BahiaGás) e da Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A. (Desenbahia), além do apoio institucional do Banco Mundial, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC) e da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom).