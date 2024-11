Salvador sedia evento global sobre desenvolvimento sustentável

Evento acontece nos dias 6 e 9 de novembro - Foto: Reprodução

Salvador sediará o festival global "Dia Donut Global", nos dias 6 e 9 de novembro, nas modalidades online e presencial, das 9h30 às 17h30, no prédio do HUB Salvador, localizado no bairro do Comércio. O evento trata sobre uma nova fase de programas de compromisso social com a sustentabilidade.

Os interessados em participar da ação, que oferece uma visão econômica mais igualitária e mira o tratamento do desenvolvimento sustentável, podem ser inscrever por meio deste site.

Como parte da celebração internacional, Salvador participa organizando o festival com o objetivo de inspirar a comunidade local sobre as oportunidades de acelerar a transição ecossocial gerando convergência nas ações entre todos os setores da cidade.

“Lançamos este festival da Economia Donut em Salvador devido a crescente demanda de novas alternativas de um futuro sustentável e mais justo para a cidade. Dentro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas Nações Unidas (ODSs), o ultimo nos parece o mais crítico para poder avançar em todos os outros. Acreditamos que a inovação em governança urbana através de alianças e do fortalecimento da sociedade civil organizada pode acelerar o avanço nestes objetivos”, destacou o cogestor da Donut Brasil, Xavier Veciana.



Confira a programação dos Dias Donut em Salvador

1. DIA 6: CAFÉ DONUT – APRESENTAÇÃO DE CASES INTERNACIONAIS E RODAS DE CONVERSA

O Café Donut oferecerá um entorno interativo e convivial em base a uma ampla apresentação de ‘cases’ internacionais de mais de 50 cidades do mundo que já estão desenvolvendo iniciativas de mudança nas práticas ambientais e econômicas.

Serão transmitidos, ao vivo, painéis especialmente criados pelo DEAL, grupo que coordena globalmente as iniciativas da Economia Donut, com a participação da própria Kate Raworth. O dia terá também sessões conduzidas por grupos Donut pelo mundo, incluindo o Donut Brasil, que irá liderar um painel apresentando a jornada do grupo até agora, suas iniciativas e desafios, que também contará com os organizadores locais do DDG 2024.

A transmissão dos cases será sucedida por rodas de conversa temáticas onde os participantes vão poder escolher as áreas de maior interesse por intervalos de 30 minutos, com a facilitação da equipe Donut Brasil.

2. DIA 7: EXPLORANDO ALIANÇAS PARA UMA TRANSIÇÃO ECOSOCIAL

EVENTO 1: Painel “Reposicionar empresas para um desenvolvimento sustentável: ODSs e Economia Donut para Negócios” (9h30 - 12h00)

Exploração e debate com painelistas e participantes do setor de negócios sobre estratégias e sistemas de organização para reposicionar empresas dentro dos limites planetários e sociais. Experimentação prática com a nova ferramenta inspirada na “Ferramenta Economia Donut para Negôcios Ancrados Localmente”. .

EVENTO 2: Roda de Conversa “Ciência e Economia Donut: explorando potenciais de transformação ecosocial” (14h00 - 16h00)

Roda de conversa entre os participantes para aprofundar para debater sobre como uma ciência-cidadã pode se aliar com a sociedade civil e contribuir a acelerar as mudanças ambientais e sociais necessárias. Venha contribuir com ideias e compartilhar experiências para moldar um futuro sustentável para a nossa cidade.

EVENTO 3: Painel “Como a participação da sociedade civil pode favorecer a inovação em políticas públicas” (16h00 - 17h30)

Roda de conversa com movimentos sociais e representantes públicos na promoção de convergência em políticas públicas participativas que aceleram a transição ecossocial.

O que há de novo neste ano

No ano passado, o Dia Donut Global contou com a participação de 26 países, 56 locais, mais de 100 eventos e mais de 4.000 pessoas em um dia. Este ano, o Dia Donut Global será um evento de vários dias para permitir mais flexibilidade e oportunidades para a organização de eventos locais.

O Dia Donut Global começará com um dia de eventos online no dia 6 de novembro. Seguir-se-ão três dias de eventos, de 7 a 9 de novembro, organizados por membros da Comunidade DEAL em todo o mundo, centrados nas ideias da Economia Donut.

Sobre Economia Donut

A Economia Donut oferece um objetivo sobre o que significa para a humanidade prosperar no século 21 dentro dos limites sociais e ecológicos. O livro de Kate Raworth de 2017, “Economia Donut: sete formas de pensar como um economista do século XXI” explorou o pensamento econômico necessário para trazer a humanidade para o Donut, reunindo insights de diversas perspectivas econômicas de uma forma que todos possam compreender. “Não pretendemos unicamente mudar as nossas mentalidades mas queremos colocar em prática uma nova economia. O festival Dias Donut Global 2024 oferece um momento desenhado para pensar de maneira coletiva como vamos fazer esta necessária mudança”, pontuou a autora.