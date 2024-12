Salvador sedia primeira jornada da prematuridade nesta quinta-feira

Cerca de 300 mil bebês prematuros nascem todos os anos no País - Foto: Freepik

Salvador recebe nesta quinta-feira, dia 12 de dezembro, a primeira jornada da prematuridade integralidade do cuidado multiprofissional com prematuro. O evento, que é gratuito, vai contar com palestrantes que são referências na área de neologia, das 8h às 17h, e acontecerá no Edf. Salvador Offife & Pool, no Caminho das Árvores.

De acordo com dados do Ministério da saúde, cerca de 300 mil bebês prematuros nascem todos os anos no País. O nascimento é considerado prematuro quando o parto ocorre antes da 37ª semana de gestação.

Apesar do alto número de nascimentos de bebês prematuros no país, o pré-natal adequado tem um papel importante na prevenção e o tratamento das complicações decorrentes da prematuridade é realizado de forma individualizada, de acordo com as necessidades de cada recém-nascido.

| Foto: Divulgação

Palestrantes:



Dra. Maria de Lurdes (Médica Neonatologista)

Dra. Eugênia Lima (Fisioterapeuta)

Dra. Ingrid Negrão

(Enfermeira)

Dra. Carmen Villa Flor (Fisioterapeuta)

Dra. Fabiana Santos (Diretora de Enfermagem da MRV)

Dra. Iasmim Macedo (Fonoaudióloga)

Dra. Tati Falcão

(Fisioterapeuta)

Dra. Ísis Veiga (Fisioterapeuta)

Dra. Giselia Pinheiro (Diretora Geral Maternidade Regional de Camaçari)

Dra. Sabrine Cortiano (Fisioterapeuta)

Dr. Sandro Suarez (Fisioterapeuta)