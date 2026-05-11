Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Salvador segue com chuva, mas massa de ar quente favorece clima seco

Cavado vindo do oceano invade a capital baiana, principalmente no início da semana

Luiza Nascimento
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Chuva em Salvador
Chuva em Salvador - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Salvador deve seguir com chuvas fracas a moderadas a qualquer hora do dia, principalmente no ínicio da semana, devido à atuação de um cavado associado aos ventos úmidos provenientes do oceano.

No entanto, a previsão da Defesa Civil aponta que entre segunda-feira, 11, e domingo, 17, a presença de uma massa de ar quente e seca poderá favorecer aberturas de sol em alguns momentos.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Precisa declarar o IR? Salvador recebe mutirão gratuito de orientação
Mega-Sena acumula e prêmio estimado chega a R$ 52 milhões
Incêndio atinge apartamento e assusta moradores em bairro de Salvador

Confira previsão detalhada:

Segunda-feira, 11

Chances de chuva de 50%, com ventos moderados a 21 km/h. A temperatura varia entre 23° e 30°.

Terça-feira, 12

Chances de chuva de 70%, com ventos moderados a 28 km/h. A temperatura varia entre 23° e 30°.

Quarta-feira, 13

Chances de chuva de 40%, com ventos moderados a 25 km/h. A temperatura varia entre 23° e 31°.

Quinta-feira, 14

Chances de chuva de 60%, com ventos moderados a 22 km/h. A temperatura varia entre 23° e 30°.

Sexta-feira, 15

Chances de chuva de 30%, com ventos fracos a 17 km/h. A temperatura varia entre 23° e 31°.

Sábado, 16

Chances de chuva de 30%, com ventos moderados a 22 km/h. A temperatura varia entre 23° e 32°.

Domingo, 17

Chances de chuva de 30%, com ventos fracos a 19 km/h. A temperatura varia entre 23° e 32°.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Chuva Massa de ar quente Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Chuva em Salvador
Play

Idosos usavam barraca para tráfico de drogas no entorno de Mercado Modelo

Chuva em Salvador
Play

Vídeo: Herbert Vianna é flagrado tocando em shopping de Salvador

Chuva em Salvador
Play

Bruno Reis recomenda rejeitar emendas ao Plano de Segurança na Câmara

Chuva em Salvador
Play

Pai morre afogado ao salvar filho na Praia do Flamengo em Salvador

x