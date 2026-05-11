SALVADOR
Salvador segue com chuva, mas massa de ar quente favorece clima seco
Cavado vindo do oceano invade a capital baiana, principalmente no início da semana
Salvador deve seguir com chuvas fracas a moderadas a qualquer hora do dia, principalmente no ínicio da semana, devido à atuação de um cavado associado aos ventos úmidos provenientes do oceano.
No entanto, a previsão da Defesa Civil aponta que entre segunda-feira, 11, e domingo, 17, a presença de uma massa de ar quente e seca poderá favorecer aberturas de sol em alguns momentos.
Confira previsão detalhada:
Segunda-feira, 11
Chances de chuva de 50%, com ventos moderados a 21 km/h. A temperatura varia entre 23° e 30°.
Terça-feira, 12
Chances de chuva de 70%, com ventos moderados a 28 km/h. A temperatura varia entre 23° e 30°.
Quarta-feira, 13
Chances de chuva de 40%, com ventos moderados a 25 km/h. A temperatura varia entre 23° e 31°.
Quinta-feira, 14
Chances de chuva de 60%, com ventos moderados a 22 km/h. A temperatura varia entre 23° e 30°.
Sexta-feira, 15
Chances de chuva de 30%, com ventos fracos a 17 km/h. A temperatura varia entre 23° e 31°.
Sábado, 16
Chances de chuva de 30%, com ventos moderados a 22 km/h. A temperatura varia entre 23° e 32°.
Domingo, 17
Chances de chuva de 30%, com ventos fracos a 19 km/h. A temperatura varia entre 23° e 32°.
