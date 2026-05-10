ACUMULOU DE NOVO
Mega-Sena acumula e prêmio estimado chega a R$ 52 milhões
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso realizado neste sábado, 9
A sorte passou longe dos apostadores no concurso 3.006 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado, 10. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas e o prêmio principal acumulou mais uma vez, chegando à estimativa de R$ 52 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 25 - 42 - 45 - 48 - 50 - 60.
Apesar de ninguém ter levado a bolada milionária, dezenas de apostas chegaram perto. Ao todo, 39 jogadores acertaram cinco dezenas e cada um vai receber R$ 59.801,78. Já a quadra teve 2.904 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 1.323,82.
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O próximo sorteio acontece nesta terça-feira, 12, às 21h. As apostas podem ser feitas até as 20h, do mesmo dia, em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.
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