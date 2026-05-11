Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Precisa declarar o IR? Salvador recebe mutirão gratuito de orientação

Ação acontece entre os dias 11 e 15 de maio a campanha "Declare Certo"

Victoria Isabel
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ação é promovida pelo Conselho Regional de Contabilidade da Bahia
Ação é promovida pelo Conselho Regional de Contabilidade da Bahia - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Contribuintes que ainda têm dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) poderão contar com atendimento gratuito entre os dias 11 e 15 de maio, durante a campanha “Declare Certo”. A ação é promovida pelo Conselho Regional de Contabilidade da Bahia, em parceria com o Shopping da Bahia e o Secasp Bahia. O atendimento será realizado das 10h às 20h, no piso L2 do centro de compras.

Como funcionam os atendimentos

A ação tem como objetivo auxiliar contribuintes que não possuem condições financeiras de pagar pelo serviço de declaração do imposto de renda. Durante o mutirão, profissionais voluntários irão orientar sobre documentos necessários, cuidados no preenchimento e informações importantes para evitar erros.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Apenas pessoas em situação de vulnerabilidade social terão as declarações preenchidas pelos voluntários. Casos mais complexos ou que apresentem grandes movimentações financeiras serão orientados a buscar atendimento contábil particular.

Segundo dados da Receita Federal, até o dia 6 de maio já haviam sido entregues mais de 20 milhões de declarações em todo o país, número que representa 46,1% das 44 milhões esperadas até o fim do prazo.

O presidente do CRCBA, contador Altino Alves, destacou a importância social da campanha.

"O nosso papel social é também orientar os contribuintes sobre a importância da conformidade fiscal. Por meio da nossa comissão CRCBA Voluntário, reunimos profissionais para apoiar quem não consegue pagar pelo serviço da declaração, evitando multas, restrições cadastrais e outros prejuízos", afirmou.

Quem pode participar

O atendimento gratuito é destinado a contribuintes com renda anual de até R$ 60 mil em 2025, Microempreendedores Individuais (MEIs), aposentados, pensionistas e pessoas que ainda não enviaram a declaração e necessitam de orientação.

Leia Também:

Mega-Sena acumula e prêmio estimado chega a R$ 52 milhões
Incêndio atinge apartamento e assusta moradores em bairro de Salvador
Vai se hospedar? Nova regra muda entrada em hotéis no país

Para participar, é necessário apresentar documentos como senha Gov.br nível Prata ou Ouro (ou ainda a declaração do ano anterior), documento com CPF, comprovante de residência, informes de rendimentos, dados bancários, documentos de dependentes, além de comprovantes de despesas médicas, educação e bens adquiridos. Os atendimentos ocorrerão por ordem de chegada.

Prazo para declaração

O prazo para envio da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026, referente ao ano-calendário 2025, segue até as 23h59 do dia 29 de maio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Declaração do IR Imposto de Renda mutirão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ação é promovida pelo Conselho Regional de Contabilidade da Bahia
Play

Idosos usavam barraca para tráfico de drogas no entorno de Mercado Modelo

Ação é promovida pelo Conselho Regional de Contabilidade da Bahia
Play

Vídeo: Herbert Vianna é flagrado tocando em shopping de Salvador

Ação é promovida pelo Conselho Regional de Contabilidade da Bahia
Play

Bruno Reis recomenda rejeitar emendas ao Plano de Segurança na Câmara

Ação é promovida pelo Conselho Regional de Contabilidade da Bahia
Play

Pai morre afogado ao salvar filho na Praia do Flamengo em Salvador

x