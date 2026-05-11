Precisa declarar o IR? Salvador recebe mutirão gratuito de orientação

Ação é promovida pelo Conselho Regional de Contabilidade da Bahia - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Contribuintes que ainda têm dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) poderão contar com atendimento gratuito entre os dias 11 e 15 de maio, durante a campanha “Declare Certo”. A ação é promovida pelo Conselho Regional de Contabilidade da Bahia, em parceria com o Shopping da Bahia e o Secasp Bahia. O atendimento será realizado das 10h às 20h, no piso L2 do centro de compras.

Como funcionam os atendimentos

A ação tem como objetivo auxiliar contribuintes que não possuem condições financeiras de pagar pelo serviço de declaração do imposto de renda. Durante o mutirão, profissionais voluntários irão orientar sobre documentos necessários, cuidados no preenchimento e informações importantes para evitar erros.

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Apenas pessoas em situação de vulnerabilidade social terão as declarações preenchidas pelos voluntários. Casos mais complexos ou que apresentem grandes movimentações financeiras serão orientados a buscar atendimento contábil particular.

Segundo dados da Receita Federal, até o dia 6 de maio já haviam sido entregues mais de 20 milhões de declarações em todo o país, número que representa 46,1% das 44 milhões esperadas até o fim do prazo.

O presidente do CRCBA, contador Altino Alves, destacou a importância social da campanha.

"O nosso papel social é também orientar os contribuintes sobre a importância da conformidade fiscal. Por meio da nossa comissão CRCBA Voluntário, reunimos profissionais para apoiar quem não consegue pagar pelo serviço da declaração, evitando multas, restrições cadastrais e outros prejuízos", afirmou.

Quem pode participar

O atendimento gratuito é destinado a contribuintes com renda anual de até R$ 60 mil em 2025, Microempreendedores Individuais (MEIs), aposentados, pensionistas e pessoas que ainda não enviaram a declaração e necessitam de orientação.

Para participar, é necessário apresentar documentos como senha Gov.br nível Prata ou Ouro (ou ainda a declaração do ano anterior), documento com CPF, comprovante de residência, informes de rendimentos, dados bancários, documentos de dependentes, além de comprovantes de despesas médicas, educação e bens adquiridos. Os atendimentos ocorrerão por ordem de chegada.

Prazo para declaração

O prazo para envio da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026, referente ao ano-calendário 2025, segue até as 23h59 do dia 29 de maio.