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SALVADOR

Salvador tem 480 vagas em cursos gratuitos; veja como participar

Oportunidades abrangem áreas como Arte e Design, Comunicação, Negócios e Empreendedorismo

Victoria Isabel
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Inscrições podem ser feitas pela internet ou presencialmente
Inscrições podem ser feitas pela internet ou presencialmente - Foto: Freepik

A Fundação Bradesco está oferecendo 480 vagas para 22 cursos gratuitos e de curta duração na unidade de Cajazeiras, em Salvador. As oportunidades abrangem áreas como Arte e Design, Comunicação, Negócios e Empreendedorismo, Produção Visual e Tecnologia da Informação, com turmas abertas ao longo de todo o ano.

As inscrições podem ser feitas pela internet ou presencialmente, na secretaria da escola, de segunda a sexta-feira, das 12h às 15h e das 16h às 20h.

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Entre os destaques, estão as turmas com início entre abril e junho. Confira algumas opções disponíveis:

  • Excel Básico - 29/04 a 28/05/2026
  • Libras básico - 11/05 a 11/06/2026
  • Pintura Artística - 14/05 a 11/06/2026
  • Biscuit - 25/05 a 08/06/2026

As aulas são presenciais e ocorrem de segunda a sexta-feira, no turno da noite, das 19h15 às 21h15. A exceção é o curso de Informática, realizado de segunda a quinta-feira, no mesmo horário. Para participar, é necessário ter, no mínimo, 16 anos.

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Documentos necessários:

No momento da inscrição, é preciso apresentar RG ou CPF original, comprovante de escolaridade e comprovante de residência.

A programação completa, com todos os cursos e datas disponíveis, pode ser consultada no site da Fundação Bradesco.

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Tags:

cursos gratuitos Educação qualificação Salvador

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