Salvador terá alta temperatura e ventos fortes nesta semana; confira

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Salvador terá altas temperaturas e ventos fortes nesta semana, segundo previsão do tempo divulgada pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). Entre esta segunda-feira, 2, e domingo, 8, é esperada uma ventania de até 45 km/h e calor de até 34°C.

Durante a semana, o predomínio da massa de ar quente e seca, manterá o tempo estável acompanhado de rajadas de vento. No entanto, os ventos úmidos provenientes do Oceano Atlântico poderão favorecer o aumento da nebulosidade e chuvas fracas.

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Confira previsão do tempo detalhada:

Segunda-feira, 2

Probabilidade de chuva: 10%

Vento: 24 km/h – Moderado

Temperatura: 24°C a 33°C

Terça-feira, 3

Probabilidade de chuva: 30%

Vento: 30 km/h – Forte

Temperatura: 23°C a 34°C

Quarta-feira, 4

Probabilidade de chuva: 10%

Vento: 37 km/h – Forte

Temperatura: 21°C a 32°C

Quinta-feira, 5

Probabilidade de chuva: 40%

Vento: 45 km/h – Muito forte

Temperatura: 22°C a 32°C

Sexta-feira, 6

Probabilidade de chuva: 10%

Vento: 36 km/h – Forte

Temperatura: 23°C a 33°C

Sábado, 7

Probabilidade de chuva: 10%

Vento: 39 km/h – Forte

Temperatura: 23°C a 33°C

Domingo, 8

Probabilidade de chuva: 10%

Vento: 43 km/h – Muito forte

Temperatura: 23°C a 34°C

Em caso de emergência, disque 199.