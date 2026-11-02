SALVADOR
Salvador terá alta temperatura e ventos fortes nesta semana; confira
Ventos úmidos provenientes do Oceano Atlântico poderão favorecer o aumento da nebulosidade
Salvador terá altas temperaturas e ventos fortes nesta semana, segundo previsão do tempo divulgada pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). Entre esta segunda-feira, 2, e domingo, 8, é esperada uma ventania de até 45 km/h e calor de até 34°C.
Durante a semana, o predomínio da massa de ar quente e seca, manterá o tempo estável acompanhado de rajadas de vento. No entanto, os ventos úmidos provenientes do Oceano Atlântico poderão favorecer o aumento da nebulosidade e chuvas fracas.
Confira previsão do tempo detalhada:
Segunda-feira, 2
- Probabilidade de chuva: 10%
- Vento: 24 km/h – Moderado
- Temperatura: 24°C a 33°C
Terça-feira, 3
- Probabilidade de chuva: 30%
- Vento: 30 km/h – Forte
- Temperatura: 23°C a 34°C
Quarta-feira, 4
- Probabilidade de chuva: 10%
- Vento: 37 km/h – Forte
- Temperatura: 21°C a 32°C
Quinta-feira, 5
- Probabilidade de chuva: 40%
- Vento: 45 km/h – Muito forte
- Temperatura: 22°C a 32°C
Sexta-feira, 6
- Probabilidade de chuva: 10%
- Vento: 36 km/h – Forte
- Temperatura: 23°C a 33°C
Sábado, 7
- Probabilidade de chuva: 10%
- Vento: 39 km/h – Forte
- Temperatura: 23°C a 33°C
Domingo, 8
- Probabilidade de chuva: 10%
- Vento: 43 km/h – Muito forte
- Temperatura: 23°C a 34°C
Em caso de emergência, disque 199.