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Salvador terá alta temperatura e ventos fortes nesta semana; confira

Ventos úmidos provenientes do Oceano Atlântico poderão favorecer o aumento da nebulosidade

Luiza Nascimento
Por
SALVADOR Chuva na orla Obs: Quando sair de casa já não chovia. Cheguei em Piatã a chuva já tinha acabado, por isso só fiz essas fotos do céu carregado e depois abriu o maior sol. Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE Data: 02/04/2024
SALVADOR Chuva na orla Obs: Quando sair de casa já não chovia. Cheguei em Piatã a chuva já tinha acabado, por isso só fiz essas fotos do céu carregado e depois abriu o maior sol. Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE Data: 02/04/2024 - Foto: SHIRLEY STOLZE

Salvador terá altas temperaturas e ventos fortes nesta semana, segundo previsão do tempo divulgada pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). Entre esta segunda-feira, 2, e domingo, 8, é esperada uma ventania de até 45 km/h e calor de até 34°C.

Durante a semana, o predomínio da massa de ar quente e seca, manterá o tempo estável acompanhado de rajadas de vento. No entanto, os ventos úmidos provenientes do Oceano Atlântico poderão favorecer o aumento da nebulosidade e chuvas fracas.

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Confira previsão do tempo detalhada:

Segunda-feira, 2

  • Probabilidade de chuva: 10%
  • Vento: 24 km/h – Moderado
  • Temperatura: 24°C a 33°C

Terça-feira, 3

  • Probabilidade de chuva: 30%
  • Vento: 30 km/h – Forte
  • Temperatura: 23°C a 34°C

Quarta-feira, 4

  • Probabilidade de chuva: 10%
  • Vento: 37 km/h – Forte
  • Temperatura: 21°C a 32°C

Quinta-feira, 5

  • Probabilidade de chuva: 40%
  • Vento: 45 km/h – Muito forte
  • Temperatura: 22°C a 32°C

Sexta-feira, 6

  • Probabilidade de chuva: 10%
  • Vento: 36 km/h – Forte
  • Temperatura: 23°C a 33°C

Sábado, 7

  • Probabilidade de chuva: 10%
  • Vento: 39 km/h – Forte
  • Temperatura: 23°C a 33°C

Domingo, 8

  • Probabilidade de chuva: 10%
  • Vento: 43 km/h – Muito forte
  • Temperatura: 23°C a 34°C

Em caso de emergência, disque 199.

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Tags

Meteorologia previsão do tempo ventos fortes

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