Salvador terá alterações de trânsito para filmagem de longa metragem

Rua Borborema, entre a Rua Prof. Gilberto Valente e a Rua Biguá, bairro do Bonfim - Foto: Reprodução | Google Maps

Para viabilizar a filmagem do longa metragem Delicadeza, a Transalvador fará alterações pontuais no trânsito de Salvador até o dia 23 de agosto. Os bloqueios ocorrerão de maneira intermitente, durando, no máximo, cinco minutos. As filmagens também exigirão reserva de vagas de Zona Azul em dias e horários específicos.

Nos dias 22 e 23 de agosto, terá interdição parcial do tráfego de veículos, das 17h30 às 22h, na Rua Borborema, entre a Rua Prof. Gilberto Valente e a Rua Biguá, bairro do Bonfim.

Nesta quinta-feira, 15, a reserva de vagas ocorre, entre 5h e 17h30, na Av. Octávio Mangabeira, em frente ao Jardim dos Namorados. Na sexta-feira, 16, entre 5h e 17h30, na Av. Octávio Mangabeira (Jardim de Alah), no trecho da Colônia de Pesca. Também na sexta, vagas serão reservadas, das 17h às 23h, na Rua Prof. Cassilandro Barbuda - Costa Azul.

Entre 5h30 deste sábado, 17, e 17h de sexta-feira, 23, também haverá reserva de vagas na Travessa Maria Gonçalves, bairro do Stiep. Na próxima quarta-feira, 21, a reserva de vagas também acontecerá, mas na Av. Octávio Mangabeira, em frente as Quadras Esportivas Jardim dos Namorados. Nos dias 22 e 23, das 17h às 22h, as vagas ficam bloqueadas na Rua Borborema, no Bonfim.