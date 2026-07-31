SALVADOR
Salvador terá fim de semana ensolarado com chuva passageira
Entre sexta-feira, 31, e domingo, 2, a temperatura varia entre 21° e 28°
O fim de semana em Salvador promete ser de sol, no entanto, a chuva também estará presente. Segundo previsão do Climatempo, entre sexta-feira, 31, e domingo, 2, a temperatura varia entre 21° e 28°.
Durante o período, o tempo segue a tendência do que foi observado ao longo da semana, com pancadas de chuva, principalmente pela manhã.
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Sexta-feira, 31
Sol com algumas nuvens e chuva passageira, com chances de 78%. À noite, muitas nuvens mas com tempo firme.
Temperatura varia entre 21° e 28° e os ventos alcançam 21km/h;
Sábado, 1º
Sol, com chuva de manhã, em chances de 85%, e diminuição de nuvens à tarde. Noite com muita nebulosidade.
Temperatura varia entre 22° e 28° e os ventos chegam a 21km/h.
Domingo, 2
Sol, com 71% de chances de chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade.
Temperatura varia entre 22° e 26° e ventos de 18km/h.