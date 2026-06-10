PREVISÃO DO TEMPO
Salvador terá tempo firme após sequência de dias chuvosos
Até sexta-feira, 12, as temperaturas devem variar entre 21º e 30°
Por Alice Paulilo
Depois de uma sequência de dias marcados por fortes chuvas e instabilidade, Salvador deve ter uma trégua no mau tempo. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o sol volta a aparecer entre esta quarta-feira, 10, e sexta-feira, 12.
De acordo com a Codesal, a atuação de uma massa de ar quente e seca manterá o tempo firme, com predomínio de sol, variação de nuvens ao longo do período e baixa probabilidade de chuva.
Leia Também:
Confira a previsão do tempo:
- Para esta quarta-feira, 10, a temperatura mínima é de 22º e a máxima de 30º, com apenas 10% de chance de chuva e ventos fracos.
- Na quinta-feira, 11, as temperaturas variam entre 21º e 30° e ventos na média de 18kh/h. Também com 10% de chance de chuva.
- Na sexta-feira, 12, o tempo seguirá firme entre 22° e 30°, mas as chances de chuva aumentam para 20%.