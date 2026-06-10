Salvador terá tempo firme após sequência de dias chuvosos

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Depois de uma sequência de dias marcados por fortes chuvas e instabilidade, Salvador deve ter uma trégua no mau tempo. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o sol volta a aparecer entre esta quarta-feira, 10, e sexta-feira, 12.

De acordo com a Codesal, a atuação de uma massa de ar quente e seca manterá o tempo firme, com predomínio de sol, variação de nuvens ao longo do período e baixa probabilidade de chuva.

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Confira a previsão do tempo: