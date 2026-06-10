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PREVISÃO DO TEMPO

Salvador terá tempo firme após sequência de dias chuvosos

Até sexta-feira, 12, as temperaturas devem variar entre 21º e 30°

Alice Paulilo
Por Alice Paulilo
Confira a previsão do tempo
Confira a previsão do tempo - Foto: Amanda Oliveira

Depois de uma sequência de dias marcados por fortes chuvas e instabilidade, Salvador deve ter uma trégua no mau tempo. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o sol volta a aparecer entre esta quarta-feira, 10, e sexta-feira, 12.

De acordo com a Codesal, a atuação de uma massa de ar quente e seca manterá o tempo firme, com predomínio de sol, variação de nuvens ao longo do período e baixa probabilidade de chuva.

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Confira a previsão do tempo:

  • Para esta quarta-feira, 10, a temperatura mínima é de 22º e a máxima de 30º, com apenas 10% de chance de chuva e ventos fracos.
  • Na quinta-feira, 11, as temperaturas variam entre 21º e 30° e ventos na média de 18kh/h. Também com 10% de chance de chuva.
  • Na sexta-feira, 12, o tempo seguirá firme entre 22° e 30°, mas as chances de chuva aumentam para 20%.
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previsão do tempo Salvador sol

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