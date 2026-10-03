Salvador vai ganhar nova arena com investimento milionário; conheça

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Salvador vai ganhar um novo espaço: a Arena Paripe, um amplo complexo esportivo e de lazer que será implantado na região do Subúrbio da capital baiana. O local também vai receber eventos e shows. O anúncio da construção foi feito neste sábado, 3, pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil).

A estrutura será construída entre as ruas Piauí e a Radialista Olimar Antônio Serpa, ao lado da Escola Municipal Visconde de Cairu. O terreno foi cedido à Prefeitura pela Associação dos Servidores Civis do Segundo Distrito Naval (ASSCDN).

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Como será a Arena Paripe

De acordo com o que já foi divulgado até o momento, o complexo terá:

piscina;

ginásio poliesportivo;

salas multiuso para artes marciais e ginástica;

vestiários;

entre outras instalações diversas.

A estrutura vai ocupar uma área de aproximadamente 3 mil metros quadrados.

A licitação para a obra da Arena Paripe já foi realizada, e os serviços vão iniciar nos próximos dias. O investimento será de R$ 12,9 milhões.

Arena vai ter espaço para eventos e shows

Na área externa, a Arena Paripe também terá quadra infantil, parque para crianças e um espaço destinado à realização de eventos e apresentações musicais.

Além disso, o projeto inclui áreas verdes e caminhos de integração entre os diferentes ambientes da arena, estacionamento com 15 vagas, sala administrativa com área técnica, depósito para materiais e sistema de iluminação.

Veja imagens do projeto:

1 de 5 Estrutura vai ocupar uma área de aproximadamente 3 mil metros quadrados | Foto: Divulgação

2 de 5 Estrutura vai ocupar uma área de aproximadamente 3 mil metros quadrados | Foto: Divulgação

3 de 5 Estrutura vai ocupar uma área de aproximadamente 3 mil metros quadrados | Foto: Divulgação

4 de 5 Estrutura vai ocupar uma área de aproximadamente 3 mil metros quadrados | Foto: Divulgação

5 de 5 | Foto: Divulgação

O projeto foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e desenvolvido para atender às demandas esportivas e de convivência dos moradores de Paripe e da comunidade escolar do entorno.

“O projeto foi pensado para atender às diversas modalidades esportivas que serão desenvolvidas em uma grande arena poliesportiva”, explicou a presidente da FMLF, Tânia Scofield.

A Arena Paripe ocupará um terreno que circunda a Escola Municipal Visconde de Cairu, que passou por uma reconstrução foi entregue em novembro de 2023.

O projeto da Arena Paripe foi desenvolvido junto com o da reconstrução da escola. A ideia é que o complexo esportivo funcione como um complemento das atividades realizadas na unidade de ensino, mas também atenda aos alunos de outros colégios do Subúrbio e à própria comunidade do bairro.