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SALVADOR

São Jorge: confira programação nas paróquias de Salvador

Santo Padroeiro dos cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros. é celebrado nesta quinta-feira

Luiza Nascimento
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São João
São João -

Conhecido como o "Santo Guerreiro", São Jorge é celebrado nesta quinta-feira, 23. Em Salvador, há uma programação especial para que os devotos possam exercer a fé.

Na Paróquia São Jorge, que é a única da Arquidiocese de São Salvador da Bahia dedicada a ele, os festejos tiveram início com a alvorada às 5h, seguida de uma missa às 8h.

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Programação ao longo do dia:

Paróquia São Jorge

  • 13h: Missa
  • 16h: caminhada com saída do Largo de Roma até a Matriz, localizada na Vila Ruy Barbosa. Na chegada, os devotos receberão a bênção do Santíssimo Sacramento.
  • 19h: Santa Missa Solene, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Marco Eugênio Galrão.

Igreja da Ordem Terceira Secular de São Francisco

No Centro Histórico, os fiéis também participam de uma alvorada às 5h, na Igreja da Ordem Terceira Secular de São Francisco. Houve ainda um café da manhã partilhado, às 7h30, no adro da Igreja, e a oração do Terço às 8h.

  • 9h: Santa Missa Solene terá início, sob a presidência do frei Jonaldo Adelino de Souza, OFM, seguida de procissão.

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São Jorge

Nascido na Capadócia, oficial do exército de Diocleciano, São Jorge morre mártir em 303, entre atrozes torturas, por não negar sua fé durante as perseguições anticristãs desencadeadas pelo imperador romano. Famoso o episódio lendário em que, protegido pela Cruz, mata o dragão que devorava as pessoas: símbolo de fé que triunfa sobre o mal.

São Jorge é considerado Padroeiro dos cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros. Ele é invocado ainda contra a peste, a lepra e as serpentes venenosas.

A devoção a São Jorge se espalhou por diversas partes do mundo e ganhou forte expressão no Brasil, especialmente entre os fiéis que o invocam como protetor nas batalhas da vida. Sua imagem, frequentemente associada ao cavaleiro que vence o dragão, simboliza a vitória do bem sobre o mal e inspira os cristãos a perseverarem na fé.

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Tags:

religião Salvador São Jorge

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