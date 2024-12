Secretária da Educação celebra dimensão do ensino público: "Potência"

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A Arena Fonte Nova, em Salvador, se transformou em um grande palco para a educação pública baiana na tarde desta terça-feira, 17, durante a abertura oficial do Encontro Estudantil da Rede Estadual de Educação. O evento reuniu cerca de cinco mil participantes, entre estudantes, professores, gestores baianos.

A cerimônia foi conduzida pelos jornalistas Lucas Almeida e Silvana Freire e contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, da secretária da Educação, Rowenna Britto e demais autoridades.

A programação começou com os hinos do Brasil e da Bahia, seguida por apresentações culturais realizadas pelos estudantes do Colégio Estadual Deputado Manoel Novaes, do Coral Caravana Cetep Sertão Produtivo, de Euclides da Cunha.

A secretária da Educação da Bahia, Rowenna Brito, celebrou a dimensão do evento e o impacto positivo na formação dos jovens.

"Esse Encontro Estudantil entrega para a Bahia tudo o que a Escola Pública vem construindo e o que construiu em 2024, aqui é a consolidação para a gente reafirmar que a Escola Pública tem muita potência.A educação pública da Bahia tem muita coisa para mostrar e a gente comemora aqui, já pensando e planejando como é que a gente vai fazer em 2025 e que a gente tem muita tarefa pela frente para continuar garantindo o direito de aprender dos estudantes, para continuar garantindo a educação integral e tempo integral, que é uma diretriz do nosso governador e continuar avançando na educação da Bahia", vibrou a secretária.

O encontro, que este ano tem como tema “Arte, ciência e democracia: caminhos para a sustentabilidade” vai dar visibilidade a projetos estruturantes das unidades escolares da rede estadual apresentados em feiras literárias, mostras científicas, visitas técnicas, performances artísticas, estações do saber e conexões em mídia e TV, entre outros.

O evento segue até quinta-feira (19), destacando projetos desenvolvidos ao longo do ano nas escolas públicas estaduais.