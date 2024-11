Seis suspeitos de tráfico são presos em Salvador

Segundo a PM, os agentes foram informados de homens traficando entorpecentes - Foto: Divulgação | PM-BA

Seis homens suspeitos de tráfico de drogas foram presos por policiais militares do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos a Coletivos (BPFRC) na Via Regional, em Salvador. As prisões aconteceram na tarde dessa sexta-feira, 15.

Segundo a PM, os agentes foram informados de homens traficando entorpecentes na região. Ao chegarem, os policiais avistaram seis indivíduos, que foram detidos.

Com eles, foram encontrados 163 pinos com cocaína, 85 porções de maconha, 44 pedras de crack, uma balança de precisão, uma mochila e dinheiro em espécie.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram apresentados à Central de Flagrantes, para a adoção das medidas cabíveis.