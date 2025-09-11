Selo UNFPA de boas práticas vai ser entregue a municípios em Salvador

Iniciativas destacadas passam por rigoroso processo de avaliação e recebem o selo com validade de dois anos - Foto: Divulgação

A entrega do selo Fundo de População das Nações Unidas UNFPA Bahia 2025, promovido pelo Governo da Bahia, vai acontecer na sexta-feira, 12, às 17h30, no espaço The Latvian, na Bahia Marina, em Salvador.

A cerimônia reconhecerá 23 práticas inovadoras de 13 municípios do estado voltadas à promoção da saúde sexual e reprodutiva, à redução da mortalidade materna e ao enfrentamento da violência de gênero.

A solenidade contará com a presença de Florbela Fernandes, Representante do UNFPA no Brasil, bem como de autoridades estaduais e municipais, lideranças da sociedade civil, além de parceiros do setor privado e da imprensa.

Sobre o Selo UNFPA Bahia 2025

O UNFPA é a agência das Nações Unidas para saúde sexual e reprodutiva, que atua na defesa dos direitos e escolhas de mulheres, meninas e jovens em mais de 150 países. Por meio do seu trabalho, busca garantir que cada gravidez seja desejada, cada parto seja seguro e que cada jovem possa desenvolver todo o seu potencial.

O Selo integra os esforços pelos três Resultados Transformadores do UNFPA: zero necessidade insatisfeita de planejamento reprodutivo, zero morte materna evitável e zero situações de violência baseada no gênero. As iniciativas destacadas passam por rigoroso processo de avaliação e recebem o selo com validade de dois anos, incluindo a entrega de troféus e certificados para os municípios e para as unidades responsáveis pela implementação.