Instituto Afetto ingressa no Pacto Global da ONU no Brasil

O Instituto Afetto, consultoria baiana especializada em diversidade e direitos humanos, acaba de ingressar no Pacto Global da ONU no Brasil, iniciativa da Nações Unidas (ONU) para mobilizar a comunidade empresarial na adoção e promoção, em suas práticas de negócios, de Dez Princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Com a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Pacto Global também assumiu a missão de engajar o setor privado nesta nova agenda.

Com sede em Salvador e atuação nacional, o instituto vem se consolidando na promoção de práticas afirmativas, diversidade, inclusão e direitos humanos. Por meio de uma abordagem que integra educação, cultura e responsabilidade social, o Afetto desenvolve ações estratégicas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU.

De acordo com Suzana Coelho, assistente social, educadora e fundadora da instituição, o Afetto nasce de uma trajetória de experiência e da certeza de que é possível realizar movimentos, ações e conexões para mudar o mundo, mesmo que seja um “pequeno pedaço de mundo”. “Acredito no trabalho coletivo na (des)construção de padrões impostos para (re)construção de um mundo mais justo, humano, acessível e equânime”, afirma.

Entre as principais iniciativas de sustentabilidade do Instituto Afetto, destacam-se a realização de oficinas formativas, projetos de engajamento comunitário, campanhas de conscientização e consultorias especializadas voltadas à equidade de gênero, enfrentamento ao racismo estrutural, inclusão de pessoas com deficiência e valorização de saberes periféricos e ancestrais. Essas ações são conduzidas com base em metodologias participativas, escuta ativa e fortalecimento de vínculos coletivos.

O instituto também tem atuado na articulação de redes colaborativas com empresas, universidades, instituições públicas e coletivos culturais, promovendo parcerias para impulsionar a responsabilidade social e os princípios ESG (Ambiental, Social e Governança). A sustentabilidade, para o Afetto, se concretiza especialmente na perspectiva social, no cuidado com as pessoas, na promoção de oportunidades igualitárias e na garantia de direitos.

Pacto Global da ONU

Como uma iniciativa do Secretário-Geral da ONU, o Pacto Global das Nações Unidas é uma convocação para que as empresas de todo o mundo alinhem suas operações e estratégias a dez princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Lançado em 2000, o Pacto Global orienta e apoia a comunidade empresarial global no avanço das metas e valores da ONU por meio de práticas corporativas responsáveis.

Com mais de 21 mil participantes distribuídos em 65 redes locais, reúne 18 mil empresas e 3.800 organizações não-empresariais baseadas em 101 países, sendo a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com abrangência e engajamento em 162 países. Para mais informações, siga @globalcompact nas mídias sociais e visite o website.