A Semana de Publicidade e Propaganda, será um evento aberto ao público com direito a certificado de participação, vai iniciar nesta terça-feira, 22, e vai até a quinta-feira, 24, no qual vão acontecer palestras, oficinas e rodas de conversa com comunicadores que vão compartilhar suas experiências no Centro Universitário Estácio Bahia, no campus Gilberto Gil, no Stiep, auditório S1, das 18:30 às 21h.

“Serão três dias de movimento, de encontro dos alunos com profissionais de mercado para o despertar novas competências e habilidades”, ressalta a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da Estácio Bahia, Vera Santos.

Abrindo a programação, será feita uma oficina audiovisual para o mercado publicitário: luz, câmera, produto e narrativa visual, ministrada pelo professor Jonathan Sampaio. Já no dia 23, vai ocorrer a apresentação do vídeo institucional CPA, produzido pelos alunos do curso de Publicidade e Propaganda, além da oficina de interpretação de texto para filme publicitário, com Edna Bispo Andrade, que também lançará seu livro ilustrado.

Já para o encerramento do evento, vai acontecer uma roda de conversa conduzida pelos jornalistas Jorge Ribeiro, que também é radialista, apresentador e escritor da Estação Bahia da TV Band e Fernanda Carvalho, escritora e sócia-fundadora da empresa Frente & Verso Comunicação Integrada.