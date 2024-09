Semana do Pescado é aberta com degustação de prato do chef Marcos Lerner

- Foto: Vinícius Monteiro/Ascom Bahia Pesca

Foi aberta nesta terça-feira 10, a Cozinha Show da Semana do Pescado no Mercado do Rio Vermelho (Ceasinha). A estreia foi com a degustação de um Meca Fish preparado pelo chef Marcos Lerner, sócio-fundador da Confraria Ostras.



Criada para difundir o consumo de peixes, crustáceos e moluscos, a Semana do Pescado é realizada anualmente em todo o território nacional e, na Bahia, está sendo promovida pela Bahia Pesca, em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Bahia (Abrasel-BA) e com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia (SDE).

Segundo o presidente da Bahia Pesca, Daniel Victória, o compromisso da empresa é envolver toda a cadeia produtiva na campanha.



"Primeiro começamos com os pescadores artesanais das Colônias Z-1 e Z-6 e agora estamos atuando junto aos comerciantes, bares e restaurantes da Ceasinha", destacou. O gestor explicou que a meta é criar uma terceira data para o consumo do pescado no estado para além da Páscoa e do Natal.



O secretário de Desenvolvimento Econômico ngelo Almeida destacou a importância da parceria com a Bahia Pesca e com a Abrasel, que segundo ele permitiu manter o propósito de mostrar ao consumidor baiano o potencial da Ceasinha enquanto espaço de difusão da cultura e da gastronomia baianas, seguindo orientação do governador Jerônimo Rodrigues.

“É com muita satisfação que damos início a mais um evento que pretende movimentar e valorizar os produtos da nossa Ceasinha, referência na comercialização de frutos do mar e de todos os itens para o seu preparo", declarou.



Até o próximo domingo, 15, a Ceasinha será o palco da diversidade de produtos oferecidos pelos restaurantes locais, que comercializarão pratos à base de pescado com preços promocionais. O evento também trará oficinas de culinária e degustação de receitas exclusivas dos chefs de cozinha convidados para se apresentarem na Cozinha Show, além de exposição de alevinos no estande da Bahia Pesca e de um atrativo especial para as crianças que é a área de pescaria infantil ‘Pescando Prêmios’.



SEMANA DO PESCADO

De 9 a 15 de setembro de 2024

Mercado do Rio Vermelho (Ceasinha)

Av. Juracy Magalhães Júnior, 1624 – Rio Vermelho