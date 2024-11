Shopping de Salvador aposta em ineditismo na decoração de Natal

A decoração contará com uma árvore de 15 metros - Foto: Divulgação

O Salvador Shopping vai lançar nesta quarta-feira, 6, às 19h, uma decoração inédita de Natal, com o tema “Natal dos Sorvetes e Sonhos”. A abertura terá visitação gratuita e será realizada na Praça Central – Piso L1. A contagem regressiva para a chegada do Papai Noel será feita pela cantora Mari Antunes, que comanda a banda Babado Novo.

A decoração contará com uma árvore de 15 metros cuja base possui um túnel instagramável com “cheirinho” de sorvete de baunilha, além da interação da “casquinha” de sorvete gigante em LED. A decoração aérea recebeu cascatas iluminadas e bolas natalinas; o mall conta com 40 árvores ornamentadas por doces cenográficos, além de guirlandas gigantes nos acessos do shopping.

O cenário da decoração possui audiodescrição, cujo roteiro e narração foram produzidos por Patrícia Braille e a consultoria foi preparada por Silvânia Macêdo. Já a decoração externa foi preparada pela Blachere Iluminação Brasil, responsável por decorar importantes pontos turísticos em todo o mundo.

O Papai Noel poderá ser visitado, até 19 de novembro, no espaço montado no piso L2, ao lado da Brooksfield, durante o horário de funcionamento do shopping. Já de 20 de novembro a 24 de dezembro, poderá ser visitado das 9h às 14h, no cenário do Piso L2. E, das 14h30 às 22h, o Noel estará no Ice Cream Park, um espaço inédito de experiência e entretenimento instalado no Estacionamento Externo, no piso L1, que vai fazer a diversão para toda família.