Shopping de Salvador fica sem energia e não abre neste domingo

Assessoria do shopping afirma que "equipes estão trabalhando" para restabelecer o serviço - Foto: Divulgação

O Salvador Norte Shopping, localizado no bairro de São Cristóvão, não abriu as portas neste domingo, 29, devido a um problema interno no fornecimento de energia elétrica. A falha na rede de luz iniciou na sexta-feira, 27, e se estendeu até hoje.

Ao Portal A TARDE, a assessoria do centro de compras confirmou a informação e afirmou que as “equipes seguem trabalhando” para restabelecer o serviço.

A subestação interna do shopping foi afetada por um curto-circuito na sexta-feira, 27, por volta das 22h50, contudo, o centro comercial permaneceu funcionando no sábado apenas pela manhã. A queda de energia não afetou a região.

O funcionamento do shopping, de acordo com informações da assessoria, será retomado na segunda-feira, 30, às 8h.