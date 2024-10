Outubro Rosa: Estado oferta 30 mil mamografias em Salvador

No dia do exame de mamografia é preciso levar o RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência - Foto: Leonardo Rattes / Saúde GovBA

O Governo do Estado ofertará cerca de 30 mil exames de mamografia para mulheres entre 40 e 69 anos, durante o Outubro Rosa, em Salvador. A ação tem início no dia 1º de outubro e vai até o dia 31 do mesmo mês, com os exames agendados a partir desta sexta-feira, 27.



Os atendimentos são feitos por agendamento através do site oficial. Basta escolher o dia, local e o turno, mas é importante ter atenção para os requisitos exigidos. São eles: não ter feito o exame a menos de um ano, não ter feito cirurgia na mama e ter entre 40 e 69 anos.

No dia do exame é preciso levar o RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência. Não é necessária a requisição médica.

Leia mais:

>> Polícia diz que buscas pelo corpo de Helmarta Luz seguem nesta sexta

>> Justiça decreta prisão preventiva de homem que esfaqueou o filho em Salvador

>> Justiça Eleitoral cassa candidatura de prefeito de Ibirapitanga

De acordo com a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, haverá uma grande ação no dia 1º, na capital baiana, para marcar o início da campanha. Na Arena Fonte Nova, terão oito unidades móveis que realizarão 1.085 exames de mamografia.



A partir de 2 de outubro, ainda em Salvador, oito unidades móveis da Sesab farão atendimento de segunda a sábado, das 7h às 18h, exceto no feriado de 12 de outubro.

Cada veículo tem a capacidade de realizar até 150 mamografias por dia e estarão em pontos estratégicos, como Uneb do Cabula, Salvador Norte Shopping e Vila Militar dos Dendezeiros.