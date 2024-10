Shopping de Salvador recebe parque imersivo da Globo

O gexperience leva cenários da Globo para o público - Foto: Reprodução

Você já imaginou dentro do cenário do Big Brother Brasil, conhecendo uma fantasia real do The Masked Singer ou interagindo com os cavalinhos do Fantástico? Isso agora é possível através de um espaço inédito em Salvador, o gexperience (gex). O inovador parque de experiências itinerante da Globo está a partir deste sábado, 28, até dia 24 de novembro, no Piso L1 do Salvador Shopping.

O local conta com mais de 15 atrações interativas e exclusivas para todas as idades. Os ingressos (inteira: R$ 14/ meia: R$ 7) podem ser adquiridos no site oficial ou em pontos físicos no Salvador Shopping, situados na entrada do circuito e no autoatendimento na ativação da Globoplay, localizado no piso térreo, próximo à entrada principal.

O público tem a oportunidade de entrar em cenários que recriam alguns programas da emissora, como Big Brother Brasil, Caldeirão com Mion e Que História é Essa, Porchat?. Além disso, é possível conhecer uma das fantasias oficiais utilizada durante o reality The Masked Singer, desvendar um mistério no espaço infantil da série Detetives do Prédio Azul (DPA) e reviver falas e cenas memoráveis das novelas mais icônicas.

Situado em shopping de Salvador, o espaço, com mais de 260m², oferece uma experiência tecnológica e divertida, com ambientes instagramáveis que unem realidade virtual e áreas de gamificação.

Serviço:

Gexperience Salvador

Período: 28 de setembro a 24 de novembro de 2024;

Funcionamento de 29 a 24 de novembro de 2024: terça a sábado, das 12h às 22h (última sessão às 21h30), domingos e feriados, das 13h às 21h (última sessão às 20h30);

Local: Salvador Shopping – Piso L1

Valores dos ingressos:

- Inteira: R$14,00

- Meia entrada: R$7,00

- Combo família (5 ingressos): R$34,00

- Clientes Claro Club e globoplay possuem condições especiais.