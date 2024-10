Ybá encerra 1º Encontro de Educação com foco no desenvolvimento infantil

Cíntia Andrade, Ana Carol Thomé e Daniel Cady - Foto: Moara Rocha | Divulgação

O segundo e último dia do 1º Encontro de Educação Ybá 2024 trouxe debates profundos sobre o desenvolvimento emocional e físico das crianças. O evento, que reuniu educadores, profissionais da área de saúde e pais, reafirmou o compromisso da escola em promover práticas educativas inovadoras e integradas.

Escola Ybá | Foto: Reprodução

Daniel Cady, sócio da escola e nutricionista, palestrou sobre a integração entre alimentação saudável, aprendizagem e conexão com a natureza. Ele ressaltou a urgência em criar ambientes mais saudáveis para as crianças, alertando para os perigos de doenças como obesidade e diabetes.



As crianças estão adoecendo. Há pesquisas recentes que mostram que, pela primeira vez na história, a expectativa de vida dos nossos filhos pode ser menor que a dos pais devido a maus hábitos alimentares e sedentarismo. Precisamos conscientizar os pais, professores e alunos sobre a importância de uma alimentação saudável e da criação de novos hábitos Daniel Cady

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Cady ainda compartilhou sua abordagem prática para promover a conexão dos três filhos com a natureza, destacando a importância de momentos de interação familiar em ambientes abertos. "Buscamos trocar ambientes como o shopping por experiências ao ar livre, como a praia. Também promovemos refeições em família, longe das distrações, para fortalecer essa relação."

Escola Ybá | Foto: Reprodução

A diretora da escola, Cintia Andrade, celebrou o sucesso do encontro, destacando a grande participação do público.



Nós fomos surpreendidos por um público bastante significativo. Temos recebido depoimentos lindíssimos, presencialmente e nas nossas redes sociais, o que valida a importância de proporcionar momentos de troca, diálogos e reflexões. Isso não só entre educadores de Salvador, mas também de outros estados do país Cintia Andrade

Cintia também mencionou a presença de muitos pais no evento, que considerou fundamental. "A presença dos pais como multiplicadores desses diálogos é sensacional para nós. Isso fortalece a escola e nos permite discutir temáticas que muitas vezes são deixadas de lado."



A programação também contou com a palestra de Ana Carol Thomé, que abordou o tema Brincar com a Natureza: Possibilidades e Potência no Contexto Escolar. A educadora apresentou diferentes formas de integrar a natureza nas atividades escolares, destacando os benefícios do contato direto com o ambiente natural para o desenvolvimento infantil.

1º dia do evento foi realizado na sexta-feira, 27 | Foto: Mila Souza | AG. A TARDE

O evento, que aconteceu nos dias 27 e 28 de setembro, encerra trazendo à tona discussões relevantes sobre o cuidado integral das infâncias. A Ybá, como uma escola que se posiciona como referência, reforçou o compromisso com a construção de saberes e experiências que ressignificam a educação, impactando positivamente o futuro das crianças.