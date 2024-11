Shopping de Salvador recebe ação gratuita para microempreendedores

- Foto: taras_chaban

Com a chegada do final do ano, muitos microempreendedores individuais buscam resolver suas obrigações fiscais para encerrar pendências ou se preparar para as vendas do período de festas. Para apoiar esses empreendedores, o Núcleo de Gestão Contábil (NGC) da Unijorge promoverá uma ação gratuita para regularização de MEIs nos dias 25 e 26 de outubro, das 9h às 18h, no Espaço Cidadania do Salvador Norte Shopping.

No local, o público vai receber suporte para abertura e baixa de MEI, parcelamento de dívidas, regularização de CNPJ MEI, declaração DAS em atraso e orientações sobre as obrigações do MEI. A ação contará com alunos dos cursos de Ciências Contábeis e Administração da instituição, devidamente capacitados, sob orientação de professores. O atendimento será por ordem de chegada e para fazer a abertura do MEI, os interessados precisam ter o cadastro na conta Gov.Br, nível Prata ou Ouro.



Em 2024, o Brasil registrou um grande número de aberturas de novos negócios. Até agosto, foram criadas cerca de 2,8 milhões de empresas, incluindo MEIs, microempresas e pequenas empresas, segundo um levantamento do Sebrae.

Serviço:

Data: 25 e 26 de outubro de 2024

Horário: 9h às 18 h

Local: Espaço Cidadania do Salvador Norte Shopping

Quanto: Gratuito