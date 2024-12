Shopping de Salvador recebe desfile pet de natal neste domingo

Podem participar animais vacinados e saudáveis - Foto: Divulgação

O Shopping Bela Vista recebe neste domingo, 15, o Desfile Pet, um evento gratuito onde os pets poderão participar com suas fantasias natalinas. A programação começa às 11h no piso L1.

Podem participar animais vacinados e saudáveis, garantindo um momento seguro e divertido para todos. Para tornar o encontro ainda mais animado, haverá um animador interagindo com os participantes e, em parceria com o Amado Pet Shop, serão distribuídos petiscos para os pets.

Leia mais

>> Papai Noel existe? Google vira barreira para crença no 'Bom Velhinho'

>> Com 'ônibus natalino', prefeitura de Salvador anuncia esquema de transporte



“Sabemos que o Desfile Pet é um evento que encanta nossos clientes. Desta vez, inovamos ao propor um desfile com tema natalino, incentivando a criatividade e proporcionando um momento de diversão, além de oportunidades incríveis para fotos nos espaços decorados para o Natal”, afirma Juliana Brandão, gerente de marketing do Shopping Bela Vista.