Shopping de Salvador recebe feira de livros com mais de 2 mil títulos

Evento vai acontecer na Praça de Eventos II (piso L1) - Foto: Divulgação

O Shopping Paralela recebe, até o final de maio, a feira Promo Livros. No local, cerca de 2 mil títulos vão estar à disposição para leitura e compra. Com livros e HQs para todas as idades, o espaço conta com a obra completa do escritor brasileiro Augusto Cury, além de Napoleon Hill, Machado de Assis, Amanda Love Lace, José de Alencar, Machado de Assis.

Localizada na Praça de Eventos II (piso L1), a feira conta com títulos a partir de R$ 10. Além dos escritores clássicos, o acervo conta também com obras de autores independentes de várias partes do Brasil.