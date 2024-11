Shopping inaugura Natal dos Jovens Titãs com tirolesa indoor

Parque Shopping Bahia vai inagurar decoração de Natal - Foto: Reprodução | YouTube

O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, inaugura no próximo sábado, 16, o Natal de 2024. A partir das 17h, o Papai Noel estará no shopping ao lado dos personagens Robin, Cyborg, Estelar, Ravena e Mutano, do desenho animado Jovens Titãs em Ação, para abrir oficialmente a programação natalina na Praça Central (L1).

A época natalina do shopping terá atrações como a árvore temática de 16 metros com escorregador, brinquedos infantis e até uma tirolesa indoor para as famílias que forem conferir a decoração inédita.

Leia Mais:

>>> Governo federal prepara decreto de Indulto de Natal

>>> Verão 2025: mais de 30 festas estão confirmadas em Salvador; confira

>>> Senac oferta mais de 600 vagas em cursos para empreender no Natal

Além do Papai Noel e dos personagens, a inauguração terá fanfarra, apresentação musical itinerante do grupo Caixa Mágica, show de ballet da escola Ebateca e distribuição de balões na Praça de Alimentação (L3).

Atrações no shopping

O bom velhinho vai receber as crianças e suas famílias no Trono do Papai Noel, que este ano fica na sala dos super-heróis mais irreverentes da DC Comics. No cenário temático ainda será possível conferir a impressionante árvore de Natal, que será montada sobre um belo gazebo com muitos enfeites e escorregadores para divertir a criançada.

Já a Tirolesa do Mutano permitirá que as crianças deslizem por um percurso seguro e divertido, oferecendo mais adrenalina e alegria ao evento.

A festa ainda contará com outras atrações interativas como uma parede de escalada e uma ponte móvel, um percurso elástico e um balanço acessível especialmente projetado para crianças com deficiência, promovendo a inclusão em um ambiente lúdico e acolhedor.

A cada R$50,00 em compras no shopping será possível trocar um par de ingressos por pessoa: um para os brinquedos do cenário e o outro para a tirolesa.

Serviço

Abertura do Natal Jovens Titãs em Ação no Parque Shopping Bahia

Data e horário: Sábado, 16 de novembro, a partir das 17h

Local: Parque Shopping Bahia - Lauro de Freitas

Gratuito