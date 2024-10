Show especial do Ilê Aiyê tem ingressos do primeiro lote esgotados

Inscrições para o concurso "Deusa do Ébano 2025" já estão disponíveis - Foto: Divulgação

O Ilê Aiyê, primeiro bloco afro do Brasil, celebra 50 anos no dia 1° de novembro com um show especial na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, às 18h30.

A agremiação nem anunciou ainda os convidados da Band'Aiyê e o primeiro lote dos ingressos para o evento, que terá direção artística assinada por Elísio Lopes Jr, esgotou. O segundo lote já está disponível no Sympla e na bilheteria do TCA.

O bloco está com inscrições abertas até o dia 8 de dezembro para o concurso que escolherá a "Deusa do Ébano 2025". Podem se inscrever mulheres negras de 18 a 35 anos.

O link para a inscrição está na BIO do perfil do Instagram @blocoilêaiyê.