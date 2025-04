Simm oferece 30 vagas para segunda-feira; confira

Sede do Simm - Foto: Divulgação

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 30 vagas de emprego em Salvador para esta segunda-feira,14. Os candidatos deverão acessar o site http://salvadordigital.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS

Escrevente de cartório

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Imprescindível: conhecimento em pacote Office e experiência na área administrativa.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

Vagas: 1

Recepcionista atendente (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino médio incompleto (estar cursando 2º ou 3º ano à noite), sem experiência, conhecimento em pacote Office.

Bolsa: R$600,00 + benefícios

Vagas: 1

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Coordenador de eventos

Requisitos: Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, seis meses de experiência, disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Subchefe de cozinha

Requisitos: Ensino superior completo em Gastronomia, seis meses de experiência, disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Chefe de cozinha

Requisitos: Ensino superior completo em Gastronomia, seis meses de experiência, CNH B e disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Barman

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Comprador

Requisitos: Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, 6 meses de experiência, CNH B e disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Recepcionista de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Assistente de vendas (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em horário de shopping.

Salário: R$1.581,00 + benefícios

Vagas: 1

Assistente de vendas (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite.

Salário: R$1.581,00 + benefícios

Vagas: 2

Ajudante de hidráulica e elétrica (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.670,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.549,00 + benefícios

Vagas: 1

Eletricista (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.670,00 + benefícios

Vagas: 3

Ajudante prático de pedreiro

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência

Salário: R$1.616,00 + benefícios

Vagas: 10

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Imprescindível: conhecimento em Excel e sistema

Salário: R$2.279,00 + benefícios

Vagas: 1