Simm oferece mais de 180 vagas para esta segunda; confira

Escolha é no momento do agendamento - Foto: Valter Pontes/Secom

O Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 186 vagas de emprego e estágio para esta segunda-feira,14, em Salvador. Os candidatos deverão acessar o site www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.



O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via chat no Salvador Digital. A escolha é no momento do agendamento.

VAGAS:

Escrevente de Cartório

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento pacote office

Salário: R$ 1.412,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de Limpeza

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Produção em Confeitaria

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter experiência em confeitaria, bolos caseiros, confeitaria e panificação

Salário: R$ 1.436,50 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar Administrativo (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração, Ciências Contábeis ou Engenharia de Produção (estar cursando a partir do 5º semestre à noite), sem experiência, imprescindível ter conhecimento pacote office (Excel e Word) e trabalhar com e-mail

Bolsa: R$ 706,00 + benefícios

Vagas: 1

Atendente de Vendas

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência em vendas, imprescindível experiência com vendas, fluxo de caixa e disponibilidade de horário

Salário: R$ 1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Produção (vaga de jovem aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, faixa etária entre 18 e 22 anos, desejável curso na área de gastronomia, confeitaria ou panificação

Bolsa: R$ 706,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Produção

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível disponibilidade de horário e para pegar peso

Salário: R$ 1.580,00 + benefícios

Vagas: 10

Ajudante de Cozinha

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível disponibilidade de horário. Vaga zoneada para Lauro de Freitas e bairros próximos

Salário: R$ 1.436,50 + benefícios

Vagas: 2

Operador de Caixa (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível disponibilidade de horário. Vaga zoneada para Lauro de Freitas e bairros próximos

Salário: R$ 1.436,50 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Lavanderia Hospitalar

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: R$ 1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Empregada Doméstica

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Cozinheiro

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: R$ 1.800,00 + benefícios

Vagas: 2

Ajudante de Carga e Descarga

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência na área de material de construção

Salário: R$ 1.581,00 + benefícios

Vagas: 1

Supervisor de Telemarketing

Requisitos: Ensino superior completo, 6 meses de experiência, conhecimento em informática intermediária

Salário: R$ 1.806,58 + benefícios

Vagas: 1

Pintor Residencial e Predial

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. Vaga zoneada para moradores de Lauro de Freitas e adjacências

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 15

Pedreiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. Vaga zoneada para moradores de Lauro de Freitas e adjacências

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 15

Auxiliar de Pedreiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. Vaga zoneada para moradores de Lauro de Freitas e adjacências

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 15

Ajudante de Cozinha (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível disponibilidade para trabalhar no Rio Vermelho à noite

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Atendente de Balcão

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível disponibilidade para pegar peso. Experiência com vendas de embalagens será um diferencial

Salário: R$ 1.801,00 + benefícios

Vagas: 1

Separador de Mercadoria em Câmara Fria

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com câmara fria

Salário: R$ 1.412,00 + benefícios

Vagas: 5

Operador de Telemarketing Ativo

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, boa dicção e conhecimento em informática

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Motorista de Caminhão

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível CNH D e experiência na área de material de construção

Salário: R$ 1.895,37 + benefícios

Vagas: 1

Assistente Social

Requisitos: Ensino superior completo em Serviço Social, 6 meses de experiência, imprescindível CNH B e conhecimento sobre legislação relacionada a desapropriações, direitos sociais e políticas públicas de habitação e urbanismo

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Barman

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível disponibilidade de horário. Vaga zoneada para os seguintes bairros: Pernambues, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Barman

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível disponibilidade de horário. Vaga zoneada para os seguintes bairros: Pernambues, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Padeiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas

Salário: R$ 2.100,00 + benefícios

Vagas: 2

Mecânico de Caminhão Pesado

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível CNH A e E

Salário: R$ 2.348,47 + benefícios

Vagas: 2

Lavador de Caminhão

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência

Salário: R$ 1.512,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Produção (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino médio incompleto (estar cursando a partir do 1º ano pela manhã), sem experiência, disponibilidade para trabalhar tarde/noite

Bolsa: R$ 750,00 + transporte

Vagas: 2

Técnico de Segurança do Trabalho

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: R$ 1.800,00 + benefícios

Vagas: 1

Recepcionista de Hotel

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível disponibilidade para trabalhar à noite. Vaga zoneada para Calçada, Cidade Baixa ou Suburbana

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Atendente de Fast Food

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível disponibilidade para carga horária normal ou reduzida. Vaga zoneada para os seguintes bairros: Alto das Pombas, Calabar, Federação, Alto de Ondina, Chame-Chame e Vasco da Gama

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Operador de Telemarketing Receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção, conhecimento em informática e disponibilidade para trabalhar em turnos variados

Salário: R$ 1.412,00 + benefícios

Vagas: 30

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento em informática

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 35

Consultor de Vendas

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência com vendas, imprescindível ter boa dicção e vivência com vendas externas será um diferencial

Salário: R$ 1.801,00 + benefícios

Vagas: 8

Operador de Telemarketing Receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, boa dicção e conhecimento em informática

Salário: R$ 1.497,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 10

Auxiliar de Limpeza Pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Encanador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Pedreiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Eletricista (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1