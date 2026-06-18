Startup desenvolve conteúdos voltados para o aprendizado de estudantes

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O professor de história e pesquisador Martins Mafra desenvolveu uma solução para auxiliar os estudantes que apresentam dificuldade de memorização e aprendizado: a gamificação de conteúdos.

Gamificação é o uso de elementos de jogos, como desafios, pontos, níveis e recompensas, em contextos que não têm como objetivo o entretenimento. A estratégia aplica a lógica dos games para aumentar o engajamento, a motivação e a participação em atividades de aprendizado e desenvolvimento.



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A partir disso, Martins Mafra fundou a startup “Expertize”, residente do Hub Salvador, equipamento gerido pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Cepedi) e vinculado à Prefeitura de Salvador. O professor ingressou no local após uma seleção com foco na área da educação.

“A nossa solução era trazer conteúdos gamificados para fazer frente ao ensino de diversas matérias. Colocamos à disposição da Prefeitura, como proposta no Pitch Salvador, do Programa Salvador 360. Durante esse processo, fomos selecionados e aplicamos a ideia na Escola da Fundação Cidade Mãe, escola modelo da prefeitura, também chamada de Cidade Mãe Escolab”, ressalta Martins.

Melhora do aprendizado através de elementos de jogos - Foto: Divulgação/Estúdio 071

A ideia é fruto de uma pesquisa do Mestrado em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), onde ele desenvolveu mais de 33 jogos.

Com aulas ao vivo, a startup tem em seu portfólio 13 cursos, entre os quais game design, robótica, desenho digital, animação, modelagem e modelagem 3D.

“Durante esses cursos, as crianças aprendem a criar seus próprios jogos, suas próprias animações e artes digitais, e isso é ensinado através da nossa equipe para esses alunos”, conclui o CEO da “Expertize”.