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Startup desenvolve conteúdos voltados para o aprendizado de estudantes

Vinculada a Hub Salvador traz soluções com elementos de jogos

Alice Paulilo
Por Alice Paulilo
O professor Martins Mafra fundou a startup Expertize para trazer soluções educacionais
O professor Martins Mafra fundou a startup Expertize para trazer soluções educacionais - Foto: Divulgação/Estúdio 071

O professor de história e pesquisador Martins Mafra desenvolveu uma solução para auxiliar os estudantes que apresentam dificuldade de memorização e aprendizado: a gamificação de conteúdos.

Gamificação é o uso de elementos de jogos, como desafios, pontos, níveis e recompensas, em contextos que não têm como objetivo o entretenimento. A estratégia aplica a lógica dos games para aumentar o engajamento, a motivação e a participação em atividades de aprendizado e desenvolvimento.

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A partir disso, Martins Mafra fundou a startup “Expertize”, residente do Hub Salvador, equipamento gerido pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Cepedi) e vinculado à Prefeitura de Salvador. O professor ingressou no local após uma seleção com foco na área da educação.

“A nossa solução era trazer conteúdos gamificados para fazer frente ao ensino de diversas matérias. Colocamos à disposição da Prefeitura, como proposta no Pitch Salvador, do Programa Salvador 360. Durante esse processo, fomos selecionados e aplicamos a ideia na Escola da Fundação Cidade Mãe, escola modelo da prefeitura, também chamada de Cidade Mãe Escolab”, ressalta Martins.

Melhora do aprendizado através de elementos de jogos
Melhora do aprendizado através de elementos de jogos - Foto: Divulgação/Estúdio 071

A ideia é fruto de uma pesquisa do Mestrado em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), onde ele desenvolveu mais de 33 jogos.

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Com aulas ao vivo, a startup tem em seu portfólio 13 cursos, entre os quais game design, robótica, desenho digital, animação, modelagem e modelagem 3D.

“Durante esses cursos, as crianças aprendem a criar seus próprios jogos, suas próprias animações e artes digitais, e isso é ensinado através da nossa equipe para esses alunos”, conclui o CEO da “Expertize”.

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Educação startup tecnologia

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