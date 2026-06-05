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FLOW 4

Startups ganham apoio em programa de aceleração do Hub Salvador

Experiência oferece uma trilha de capacitação composta por mentorias e workshops

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Startups ganham apoio em programa de aceleração do Hub Salvador
Foto: Divulgação/Hub Salvador

Dez novas startups foram selecionadas para integrar o Hub Salvador, espaço de inovação vinculado à Prefeitura de Salvador e gerido pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Cepedi). As empresas passam a participar do ciclo Flow 4, programa de pré-aceleração voltado ao desenvolvimento e fortalecimento de negócios inovadores.

Durante a jornada, as startups contarão com o acompanhamento de especialistas, acesso a investidores e oportunidades de conexão com o mercado, ampliando as chances de crescimento e consolidação dos projetos.

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Segundo a head de Inovação do Hub Salvador, Barbara Carole, os resultados alcançados nas edições anteriores reforçam a importância da iniciativa para o ecossistema de inovação da capital baiana.

“Durante esse período, o programa recebeu quase 200 candidaturas, resultando na aceleração de 37 startups. Com o início do Flow 4, startups em fase de validação e operação passam a integrar a comunidade residente do Hub Salvador ao longo do ciclo, contando com acesso a estações de trabalho e às vantagens oferecidas pelo ambiente. A jornada é encerrada com o Demoday, evento que reúne investidores e parceiros estratégicos.”, destacou.

Ao final do programa, os participantes apresentam seus projetos durante o Demoday, evento que reúne investidores, parceiros estratégicos e representantes do setor de inovação.

A experiência positiva das edições anteriores é destacada por empreendedores que passaram pelo programa. Fábio Cerqueira, CEO da startup Preveja, considerada destaque no terceiro ciclo, afirma que a aceleração contribuiu para o fortalecimento da estratégia de crescimento da empresa

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“O programa nos entregou uma trilha formativa de ponta a ponta. Estruturamos nossa estratégia de mercado, fortalecendo o funil de vendas, e implementamos uma governança sólida, com processos e métricas claras para sustentar o crescimento. Saímos do programa com o pitch e o plano de negócios estruturados. O Flow nos deu a base metodológica para escalar a Preveja com eficiência”, afirmou.

Flow 4

Desenvolvido pelo Hub Salvador e executado pela GetIN Aceleradora, o Flow conta com apoio da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit), além do Cepedi, Softex e Wayra/Vivo.

Com duração entre 15 e 17 semanas, o programa oferece uma trilha de capacitação composta por mentorias, workshops, meetups e atividades voltadas para transformar protótipos em negócios escaláveis e competitivos.

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HUB SALVADOR inovação Startups

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