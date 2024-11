Suspeito de participação na morte de entregador por app é preso em Salvador

Suspeito foi encontrado enquanto pilotava a motocicleta - Foto: Reprodução

Um homem foi preso suspeito de participação nas mortes do entregador por aplicativo Rodrigo Simas da Silva, de 28 anos, e do cunhado dele Ivan Evangelista dos Santos, de 31, em Salvador. O motociclista teve o veículo roubado enquanto trabalhava e foi assassinado quando após rastrear e tentar recuperar a moto com a ajuda do cunhado, no sábado, 9.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que não teve a identidade revelada, foi encontrado enquanto pilotava a motocicleta, no bairro de Dom Avelar, na tarde de segunda-feira, 12. Ele nega participação no crime.

A moto do entregador por aplicativo foi levada para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos e Veículos (DRFRV). O Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) segue na tentativa de identificar outros envolvidos no crime.

Dois homens foram mortos a tiros, no sábado, 9, no bairro de Dom Avelar, em Salvador, após seguirem um localizador para encontrar uma motocicleta que havia sido roubada. Segundo relato da esposa de Rodrigo Simas da Silva, de 28 anos, ele foi ao local com o cunhado, Ivan Evangelista dos Santos, de 31 anos. As informações são do G1 Bahia.

Ao chegarem no local apontado pelo rastreador, eles foram surpreendidos por dois homens armados, que levaram os dois celulares, e, em seguida, dispararam contra Rodrigo e Ivan, que morreram ainda no local.