Suspeito de vender notas falsas e cartões clonados é alvo da PF

- Foto: Divulgação/PF

Uma operação da Polícia Federal (PF) realizada nesta quarta-feira, 02, alcançou um homem suspeito de vender notas falsas e cartões clonados. O homem foi encontrado em sua residência, localizada no bairro Asa Branca, em Feira de Santana, onde confessou sua participação nas fraudes.

A investigação teve início em 2023, após a detenção de um indivíduo em Santa Bárbara, que estava em posse de cédulas falsas de R$ 100. Durante o interrogatório, ele revelou que havia adquirido as notas fraudulentas do homem agora alvo da operação.

Leia também:

>> PF prende candidato a prefeito após 'chuva de dinheiro' em comício

>> Ação da polícia que baleou três do CV tinha intuito de entregar intimação

>> Menino de 12 anos é carbonizado durante incêndio dentro de casa

Apesar da gravidade das acusações, não houve o cumprimento de mandado de prisão, e o suspeito foi ouvido pela polícia e liberado em seguida. As autoridades, no entanto, continuam a investigar o caso e a coletar provas. A PF revelou que, durante a operação, foram apreendidos celulares e computadores que, segundo eles, eram utilizados para realizar as fraudes.

Os investigados responderão pelos crimes de moeda falsa e estelionato. Além da ação em Feira de Santana, a PF está executando três mandados de busca e apreensão em outras localidades, incluindo Salvador, para desmantelar a rede de crimes financeiros.