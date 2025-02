Suspeitos de incendiar ônibus em Salvador são pessoas em situação de rua

Casal preso após atear fogo em ônibus - Foto: Reprodução

O ônibus incendiado na manhã desta segunda-feira, 27, no bairro de Sussuarana, em Salvador, teria sido alvo de uma ação de vandalismo de pessoas em situação de rua. Os suspeitos foram presos logo após a ocorrência por policiais militares da 48ª CIPM e da CIPT/Rondesp Central.

Segundo relatos, dois homens encapuzados e uma mulher abordaram o motorista, ordenando sua saída do veículo antes de atearem fogo.

Conforme a PM, o policiamento foi intensificado na região com o emprego de uma base móvel, viaturas e o apoio do Batalhão Apolo. Diligências foram iniciadas para localizar os suspeitos, e três pessoas foram conduzidas à Central de Flagrantes. Entre eles, um casal de pessoas em situação de rua, que foi reconhecido por moradores da região;. O homem a mulher seriam usuários de drogas.

Ainda de acordo com a PM, a situação no local foi normalizada e o sistema de transporte público voltou a operar normalmente por volta das 8h. Além disso, o policiamento segue reforçado na Avenida Gal Costa e no final de linha de Sussuarana Velha.

