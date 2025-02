Vídeo: ônibus é incendiado por criminosos no bairro de Sussuarana

Crime aconteceu na Av. Ulysses Guimarães - Foto: Reprodução/Tv Bahia

Um ônibus foi incendiado na madrugada desta segunda-feira, 27, na Av. Ulysses Guimarães, no bairro de Sussuarana, em Salvador. De acordo com informações iniciais, quatro homens armados e encapuzados retiraram o motorista e incendiaram o veículo.

De acordo com a Polícia Militar, guarnições da 48ª CIPM e da CIPT/Rondesp Central foram acionadas e ao chegarem, encontraram o veículo em chamas, acionando o Corpo de Bombeiros para que o incêndio fosse debelado.

Segundo o Major Hugo Almeida, em entrevista à Tv Bahia, viaturas da Polícia Militar estavam circulando nas proximidades durante a Operação Amanhecer Seguro, quando foram informados sobre o ocorrido. Com a ajuda de populares, que indicaram o local por onde os autores no crime teriam fugido, conseguiram realizar a captura de três deles nas proximidades do final de linha. Os suspeitos foram levados para Central de Flagrantes.

O serviço de transporte público foi interrompido temporariamente, mas segundo o Major, o retorno vai acontecer assim que o local for liberado. Não há registro de feridos na ação e o policiamento está sendo intensificado em toda a região pelas equipes, que realizam diligências para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.