Tarifas de embarque do Aeroporto de Salvador ficam mais caras; saiba qual o reajuste

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As tarifas do Aeroporto Internacional de Salvador foram reajustadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). O aumento de 5,51% foi estabelecido em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 31, e altera os valores máximos cobrados no terminal baiano.

A atualização também atinge as tarifas de embarque internacional, que seguem o mesmo percentual de reajuste. Os novos tetos, no entanto, só poderão ser cobrados 30 dias após a divulgação dos valores pelas concessionárias.

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Com a mudança, a tarifa máxima de embarque doméstico paga pelos passageiros no aeroporto de Salvador passa de R$ 52,72 para R$ 55,62. Já no embarque internacional, o valor sobe de R$ 83,04 para R$ 87,62.

Aumento previsto

O reajuste faz parte das regras previstas no contrato de concessão e tem como objetivo preservar o equilíbrio econômico-financeiro do acordo. O percentual considera a variação do IPCA entre junho de 2025 e junho de 2026, além dos efeitos dos fatores X e Q previstos no contrato.

Além das tarifas pagas pelos passageiros, também foram reajustados em 5,51% os tetos das tarifas de conexão, pouso e permanência de aeronaves em Salvador. As tarifas de armazenagem e capatazia de cargas tiveram aumento de 4,64%.

Desembarque do aeroprto internacional de Salvador - Foto: Raphael Müller | Ag A TARDE

Quem paga as tarifas aeroportuárias?

A tarifa de embarque é a única tarifa aeroportuária paga diretamente pelo passageiro. Ela é cobrada pela companhia aérea antes do embarque e posteriormente repassada à concessionária responsável pelo aeroporto.

O valor remunera serviços, instalações e facilidades utilizados nos procedimentos de embarque e desembarque de passageiros e bagagens.

Já as tarifas de conexão, pouso e permanência são pagas pelo proprietário ou operador da aeronave, como as companhias aéreas. As tarifas de armazenagem e capatazia são devidas pelo consignatário ou transportador das cargas.

Salvador está entre aeroportos com teto tarifário

O aeroporto da capital baiana está entre os terminais concedidos à iniciativa privada que seguem o regime de Teto Tarifário. Nesse modelo, a ANAC estabelece os valores máximos das tarifas, que são atualizados periodicamente e publicados em portarias no DOU.

Atualmente, o regime também é aplicado aos aeroportos de Campinas/Viracopos, Guarulhos, Brasília, Galeão, Confins, Florianópolis, Fortaleza e Porto Alegre.