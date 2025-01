Tenente-Coronel José Augusto Marção assume chefia do Centro Marechal Cantuária

Centro Marechal Cantuária - Comando da 6ª Região Militar do Exército - Foto: Reprodução/Google Maps

O Tenente Coronel QMB José Augusto Marção tomou posse da chefia do Centro Marechal Cantuária - Comando da 6ª Região Militar do Exército, na noite desta quinta-feira, 19. O evento aconteceu no próprio espaço, localizado no bairro de Amaralina, em Salvador.

O posto foi comandado por dois anos pelo Coronel Carlos Gustavo Vianna Rodrigues de Mattos. Segundo o oficial, foi um encerramento de ciclo emocionante.



"Foi um desafio vencido poder ter colaborado com o centro. A missao do centro é propocionar lazer, hospedagem e convivencia para a família militar dos cadastrados. É um trabalho um pouco diferente. Uma área para recarregar as energias, para convivência, interação. reunião dos militares com os civis" dois anos,



Leia mais:

>> Mulher leva coroa de flores à casa de Lula, comete injúria racial e é presa

>> IA percebe aroma de uísque melhor do que ser humano

>> Em praia, turista é morto com tiro na cabeça na frente da namorada

A cerimônia, que contou com a presença de autoridades militares e civis, teve a inauguração do retrato do Cel Carlos Gustavo Vianna Rodrigues de Mattos.