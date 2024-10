Tiroteio em paredão é registrado após a morte de jovem em Periperi

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

As redondezas do bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, foram marcadas por momentos de caos, com um assassinato e uma série de confusões durante uma festa de paredão, na madrugada desta segunda-feira, 7.



Em um vídeo ao qual a reportagem do Portal MASSA! teve acesso, é possível ver o momento em que os tiros acontecem, deixando as pessoas desesperadas em meio a uma festa do tipo paredão na Rua Dr. Almeida, próximo à localidade conhecida como Urbis.

De acordo com informações apuradas pelo MASSA!, os disparos foram provenientes de uma briga generalizada entre os participantes da festa paredão, envolvendo traficantes da facção Bonde do Maluco (BDM). O tumulto precisou da intervenção da Polícia Militar.

Fontes relataram que a situação ocorreu após a morte de Bruno Ornelas, golpeado por uma garrafa no pescoço pelo amigo de infância Victor Carvalho. Apesar de ter acontecido em lugares próximos, não há confirmação de que os casos, nem as pessoas, tenham ligação ou envolvimento.



Bruno Ornelas foi golpeado por uma garrafa no pescoço pelo amigo de infância Victor Carvalho. | Foto: Reprodução / Redes Sociais

O que diz a PM

Em nota enviada à reportagem do MASSA!, a Polícia Militar informou que os agentes da 18ª CIPM foram acionados por conta dos disparos; porém, ao chegarem no local, encontraram as pessoas correndo e não identificaram o autor nem vítimas. O policiamento foi intensificado na região.