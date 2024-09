Tiroteio entre facções deixa um morto no Bairro da Paz, em Salvador

Rua 28 de Dezembro, no Bairro da Paz - Foto: Reprodução | Google Maps

Moradores do Bairro da Paz, em Salvador, viveram uma madrugada de apreensão com a ocorrência de uma intensa troca de tiros entre facções criminosas na terça-feira, 17. O confronto aconteceu nas proximidades da Rua 28 de Dezembro e um homem acabou morto.

Uma facção rival da que controla o tráfico de drogas no bairro realizou uma invasão, dando início ao tiroteio. Os disparos foram ouvidos em bairros vizinhos.

Após o tiroteio, um homem foi encontrado morto no bairro. Ainda não foi confirmado se ele tinha envolvimento com as facções criminosas. Sua identidade também não foi revelada.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais militares da 15ª CIPM foram acionados para averiguar informação sobre um homem, vítima de disparos de arma de fogo na Rua 28 de Dezembro. Ao chegarem, os militares constataram o fato, prepostos do Samu constataram o óbito. Os pms isolaram o local e acionaram o DPT para a remoção do corpo e realização da perícia.

A 1ª Delegacia de Homicídio (DH/Atlântico) vai apurar o caso.