Torcedores presos em Salvador vão se apresentar à PM em dias de jogos

Decisão foi tomada pela justiça após audiência de custódia - Foto: Imagem Ilustrativa | Divulgação/SSP-BA

Cinco torcedores presos por agressão a membros de uma torcida rival, terão que cumprir medida de afastamento dos estádios, com a supervisão da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), através do Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos (Bepe).

O episódio aconteceu após supostos torcedores do Corinthians terem invadido a sede da Torcida Uniformizada Imbatíveis, do Vitória, na tarde do último sábado, 9, gerando uma confusão entre as duas torcidas.

Leia mais

>> Lateral do Bahia é suspenso pelo STJD por agressão; entenda

>> Atlético-MG x Flamengo: fotógrafo é atingido por bomba durante o jogo



A decisão foi tomada pela justiça após audiência de custódia realizada na segunda-feira, 11. Ao conceder liberdade provisória aos cinco, o juiz acatou a sugestão do Bepe de que eles passassem a cumprir, nas dependências da unidade, as medidas cautelares de afastamento dos estádios nos dias dos jogos do seu time.

A partir da próxima partida válida pelo Campeonato Brasileiro, os réus deverão comparecer ao Bepe 4h antes do início da partida e lá permanecer até 2h após o término dela. Também estão impedidos de frequentar reuniões de torcidas ou festas, sendo que tais medidas deverão ser cumpridas até a sentença definitiva ou a revogação da medida cautelar.

Os demais torcedores apreendidos na ocasião, sendo quatro adultos e um adolescente, seguem sob acompanhamento do comando da unidade, que espera que o caso deles seja apreciado em tempo pelo poder judiciário.