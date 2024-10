Trabalhador da Kombi que ganhou ajuda de Popó agradece: "Deus abençoe ele"

- Foto: Reprodução redes sociais

Em menos de 24 horas, o trabalhador autônomo Ademilson Silva, de 52 anos, viu sua vida mudar totalmente. Após ter sua Kombi levada por agentes de trânsito, ele ganhou ajuda de várias pessoas, incluindo a do tetracampeão mundial de boxe, Acelino "Popó" Freitas.

Em conversa com o Portal A TARDE, Ademilson expressou toda gratidão pela atitude do boxeador e revelou o desejo de encontrar com ele para agradecer pessoalmente pelo feito.

"Vivi grandes emoções em pouco tempo. A primeira foi de tristeza, por presenciar minha Kombi, que é meu ganha pão, sendo levada e eu não poder fazer nada. Mas Deus é bom e ainda existem pessoas boas como Popó e a emissora que deu visibilidade. Queria poder encontra-lo e agradecer pelo que ele fez. Se eu o encontrasse, daria um abraço nele, agradeceria e pediria que Deus abençoasse muito mais do que já abençoa", celebrou emocionado.

Relembre

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) apreendeu o veículo de Ademilson na tarde desta quarta-feira, 9, após a Kombi apresentar infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB).



Desempregado e em desespero, o caso ganhou destaque nas redes sociais após a circulação de um vídeo que mostra Ademilson aos prantos, implorando para não perder seu "ganha-pão". A Kombi, que havia pegado fogo em setembro, estava com os vidros quebrados, pintura danificada, sem placa dianteira e com licenciamento vencido, motivos que levaram à apreensão.

"Minha Kombi estava vencida, mas eu só encostei, estava preso na oficina, porque ela estava com problema após ter sido incendiada alguns dias atrás. Cada dia eu ajeitava uma coisa, ia para oficina todo dia fazer uma manutenção, não estava utilizando. Nesse momento passou uma viatura e eles levaram. Eles nem quiseram me ouvir para eu explicar. Foi doloroso demais vê-los levando meu único sustento. Eu faço o transporte de frutas e verduras na feira há muitos anos, atuo como carreto lá, e foi a forma que eu vi de me sustentar e criar meus filhos honestamente. Me desesperei com a apreensão e quebrei os vidros. Mas há males que vem para o bem e agora, graças à Deus e a Popó, terei uma Kombi nova", comemorou mais uma vez.

Em nota, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que o fato ocorreu durante uma fiscalização de rotina no bairro da Santa Mônica na quarta-feira (9). Ao verificar que a Kombi estava sem a placa dianteira, os agentes pediram para que o condutor parasse. Além da falta da placa, o veículo estava com licenciamento vencido, para-brisa danificado e em mau estado de conservação.

"Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), diante dessas infrações, os agentes devem aplicar as multas e efetuar a remoção para posterior regularização. Ainda durante a abordagem, o condutor destruiu a própria Kombi com uma marreta, chegando a ameaçar os agentes com o objeto", diz a nota.