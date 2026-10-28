Trabalhadores da Limpurb anunciam greve por tempo indeterminado a partir de domingo

Os trabalhadores da limpeza urbana de Salvador anunciaram, nesta terça-feira, 27, uma greve por tempo indeterminado a partir da 0h do dia 1º de novembro de 2026. A paralisação foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Pública do Estado da Bahia (Sindilimp-BA), após sete rodadas de negociação sem acordo com as empresas prestadoras de serviço.

Procurada pela reportagem de A TARDE, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) informou que ainda não havia recebido comunicação formal do sindicato e que tomou conhecimento da possível paralisação por meio da imprensa.

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Em nota, a empresa pública ressaltou que as negociações sobre as reivindicações dos trabalhadores ocorrem entre o sindicato e as empresas responsáveis pelos serviços de limpeza urbana. A Limpurb também destacou a importância da continuidade das atividades por se tratar de um serviço essencial à saúde pública e ao bem-estar da população.

Sindicato mantém estado de greve e aguarda avanço nas negociações

Em conversa com o portal A TARDE, o secretário-geral do Sindilimp-BA, Luiz Carlos Suíca, informou que a categoria permanece em estado de greve, mas a paralisação poderá ser suspensa caso haja um acordo até domingo, 1º de novembro.

Segundo Suíca, as oito rodadas de negociação realizadas até o momento terminaram sem avanços. As tratativas envolvem três categorias: trabalhadores da limpeza urbana e coleta de lixo; profissionais terceirizados que atuam na limpeza predial; e trabalhadores que prestam serviços no setor hospitalar e de saúde.

O sindicalista também destacou que os agentes de limpeza urbana recebem atualmente adicional de insalubridade de 20% e reivindicam a elevação do percentual para 40%.

Suíca reforçou ainda que a mobilização não se restringe a Salvador e pode abranger também Camaçari e outros municípios da Região Metropolitana.

Impasse envolve reajuste salarial e insalubridade

A greve foi anunciada em meio às negociações do Acordo Coletivo de Trabalho 2026/2027. Entre as principais reivindicações da categoria estão a definição da data-base, o reajuste salarial e questões relacionadas ao adicional de insalubridade.

Segundo o Sindilimp-BA, as sete rodadas de negociação não resultaram em um entendimento com os empregadores. A decisão de paralisar as atividades foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária e formalizada por meio de edital de comunicação de greve.

A coordenadora-geral do sindicato, Ana Angélica Rabello, afirmou que a mobilização busca pressionar as empresas a avançar nas tratativas.

“A greve é uma forma de pressionar as empresas a sair da inércia e tratar com seriedade as reivindicações da categoria, que incluem insalubridade e reajuste salarial. Os trabalhadores não podem continuar esperando indefinidamente por respostas, enquanto direitos e condições de trabalho seguem em discussão”, declarou.

Greve pode afetar coleta de lixo em Salvador

No edital, o sindicato alerta que, caso não haja acordo antes do início da mobilização, a paralisação poderá provocar atrasos na coleta de resíduos e acúmulo de lixo em ruas e espaços públicos da capital baiana.

O Sindilimp-BA informou ainda que pretende adotar medidas para preservar os serviços indispensáveis à população e que permanece disponível para dar continuidade às negociações.

A Limpurb, por sua vez, afirmou que aguarda a comunicação oficial sobre a paralisação e reforçou a necessidade de garantir a continuidade da limpeza urbana em Salvador.